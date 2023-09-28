الاقتصاد الأمريكي بين فخ الركود والتضخّم العنيد

يستمر الجدال بين المسؤولين والبنوك الكبيرة وفي توقعات سقوط الاقتصاد الأمريكي في حالة الركود من عدمه، حيث يتوقع المحللون سقوط الاقتصاد في حالة من الركود بسبب رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، في مواجهة التضخم العنيد.

نمو متوقع

كشفت بيانات القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لأمريكا نمو الاقتصاد بنحو 2.1 %، وهي نفس مستويات القراءة الثانية.وكان الاقتصاد الأمريكي نما بنحو 2.2 % في الربع الأول من العام الجاري وبنسبة 6.2 % في الربع الثاني من 2022.وأظهرت البيانات نمو استثمارات الدخل الثابت بنحو 5.2 % في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مقارنة بـ3.1 % في الربع الأول.

وهبطت الصادرات الأمريكية 9.3 % في الربع الثاني، كما انخفضت الواردات بنسبة 7.6 %.أما على صعيد نفقات الاستهلاك الشخصي فارتفعت بنحو 0.8 %، مقارنة بزيادة 3.8% في الربع الأول.

أظهر مسح أن أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة اقتربت من الركود في أغسطس 2023 مع وصول النمو لأقل مستوى منذ فبراير الماضي، في ظل تراجع الطلب على الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات الضخم.

مؤشر مديري المشتريات

وقالت ((ستاندرد آند بورز غلوبال)) -في مؤشرها الأولي المجمع لمديري المشتريات بالولايات المتحدة، الذي يرصد قطاعي التصنيع والخدمات- إن القراءة انخفضت إلى 50.4 نقطة في أغسطس من 52 في يوليو؛ وهو ما يشكل أكبر تراجع منذ نوفمبر 2022.

وبينما جاءت قراءة أغسطس معبرة عن وجود نمو للشهر السابع على التوالي، فإنها أعلى بشكل طفيف للغاية عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك في ظل ضعف الطلب على السلع المصنعة والخدمات أيضاً.

وعلى مدى أشهر، خففت قوة سوق العمل وإنفاق المستهلكين القوي من وطأة مخاوف الركود، وأدى العاملان إلى مراجعة بالرفع لتوقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي، لكن البيانات ترسم صورة أقل تفاؤلاً بشأن الاقتصاد.

احتمالات الركود

يرى أبيلاش نارايان مدير وكبير استراتيجيي الاستثمار في ((ستاندرد تشارترد)) أن احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود العام القادم تتراوح بين 50 إلى %60.

أرجع نارايان في مقابلة مع ((اقتصاد الشرق)) ذلك إلى ثلاثة أسباب، أولها إنفاق المستهلكين والذي كان عاملاً أساسياً لقوة الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ مع نفاد المدخرات، وثانياً، خطر حدوث إغلاق حكومي في أكتوبر وهو ما سيحد من إنفاق الحكومة، وثالثاً رفع الفائدة القوي في الـ18 شهراً الأخيرة من قبل الفيدرالي سيظهر تأثيره السلبي على نشاط الاقتصاد الأمريكي في 2024.

وضع ((صحي))

من جهة أخرى قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الاقتصاد الأمريكي لا يظهر أي مؤشرات على حدوث ركود وشيك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يلين قولها الأسبوع الماضي في مقابلة مع شبكة ((سي ان بي سي)) ((لا أرى أي مؤشرات على أن الاقتصاد يواجه خطر الركود)) وأشارت إلى أنه رغم تراجع سوق العمل إلى حد ما، لا تزال السوق في وضع ((صحي)) والإنتاج الصناعي يتزايد و((التضخم يتراجع)).

وقالت يلين إنها تراقب عدداً من التطورات، من بينها حدوث ضربة محتملة لإنفاق المستهلكين بسبب استئناف دفعات قروض الطلبة بعد توقف لعدة سنوات.

وأشارت إلى أن الائتمان لا يزال متاحاً، على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة وقد ((أحدث هذا فرقاً في بعض القطاعات)). وقالت أيضاً إنها تتوقع استقرار أسعار النفط.

أسعار الفائدة

قال جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في تعليقه على قرار تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، إن البنك مستعد لرفع الفائدة في أي وقت من أجل إعادة التضخم السنوي الأمريكي إلى %2.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي، أن هناك فرصة جيدة ألا تؤدي زيادات أسعار الفائدة القوية إلى دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود على الرغم من وجود أمور خارجة عن سيطرة البنك المركزي.

ركود معتدل

وتوقع خبراء بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تؤدي الآثار الاقتصادية المحتملة للتطورات المصرفية الأخيرة إلى ((ركود معتدل)) يبدأ في وقت لاحق من هذا العام. ويمكن لإخفاقات البنوك أن تجعل الاقتراض أكثر صعوبة، مما يحد من الإنفاق والتأثير على النشاط الاقتصادي، أي قد يقوم المقرضون بتشديد معاييرهم في أعقاب الانهيارات المصرفية الأخيرة.

القطاع العقاري

وقفزت أسعار الفائدة على الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2000، مما أثر سلباً في طلبات شراء المنازل المتدنية بالفعل.

وارتفع متوسط ​​سعر الفائدة الثابت على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً بمقدار 10 نقاط أساس إلى 7.41 % في الأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر، وفقاً لبيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة الأربعاء. ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر طلبات شراء المنازل إلى 144.8، وهي واحدة من أدنى القراءات منذ عقود.