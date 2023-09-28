مسؤولة في «جي بي مورغان للخدمات الخاصة» لـ«البيان»: 3.6 % نمواً متوقعاً للناتج المحلي للإمارات 2023

توقع بنك ((جيه بي مورغان للخدمات الخاصة)) أن يسجل الناتج الإجمالي المحلي للإمارات نمواً بنسبة 3.6 % خلال العام الجاري، لتقود بذلك الدولة قاطرة النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت تارا سميث، المديرة التنفيذية، ورئيسة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك ((جيه بي مورغان للخدمات الخاصة))، في حوار مع ((البيان))، إن البنك يتوقع استقرار أسعار النفط ضمن نطاق 80 إلى 85 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط، إلا أن التحدي الأبرز يكمن في تحديد سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الميزانية والحفاظ على خطط التنمية الاقتصادية الطموحة.

وأضافت: نعتقد أننا بلغنا ذروة دورة رفع أسعار الفائدة أو في مرحلة قريبة جداً منها، ولا نتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بالمزيد من الزيادات في المستقبل القريب. وبالتالي، نرجح أن تبدأ أسعار الفائدة بالانخفاض، وأن تسير دول مجلس التعاون الخليجي على خطى خفض أسعار الفائدة.

وأكدت أن هناك العديد من المقومات التي تجعل من دبي والإمارات وجهة جذابة لأصحاب الثروات، وأبرزها أن المنطقة تفتخر بامتلاكها لبنية تحتية مبتكرة وحديثة، كما أن الحكومة تمتلك رؤى واضحة وشفافة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستقبلية، فضلاً عن الحوافز الضريبية الجذابة. وفيما يلي نص الحوار:

توقعات النمو

ما توقعات النمو لدولة الإمارات خلال العام الجاري؟ وكيف يمكن وصف الأوضاع الاقتصادية الحالية في دول مجلس التعاون والإمارات بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي؟

أظهر اقتصاد الإمارات، وكذلك اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بشكل عام، مرونة عالية في مواجهة التقلبات الأخيرة التي شهدتها الأسواق العالمية، وقد أظهرت الإمارات، بشكل خاص، قدرة عالية على التكيف مع تقلبات الأسواق بفضل مزيج من العوامل كارتفاع عائدات النفط والانتعاش القوي للأنشطة الاقتصادية إثر قيادة الإمارات لمسار الانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد الجائحة.

وخلافاً للضغوط التضخمية المتزايدة في الولايات المتحدة وأوروبا، فقد كانت الآثار التضخمية أقل وطأة على دول مجلس التعاون، وقد رسم صندوق النقد الدولي آفاقاً إيجابية لاقتصاد الإمارات خلال عام 2023، ومن المتوقع أن يسجل الناتج الإجمالي المحلي نمواً هذا العام بنسبة 3.6 %، لتقود بذلك الدولة قاطرة النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى الرغم من الاختلاف الكبير عن توقعات النمو للعام السابق والتي قدرت بنحو 7.4 % إلا أنه عند مقارنتها بمعدل النمو العالمي البالغ حوالي 3.5 % لعام 2022، نجد أن هناك اختلافاً كبيراً بين الأداء الاقتصادي لدول الشرق الأوسط والاقتصادات الأخرى في العالم.

ويرجح زملاؤنا في بنك الاستثمار لدى ((جي بي مورغان)) استقرار أسعار النفط ضمن نطاق 80 إلى 85 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط، إلا أن التحدي الأبرز يكمن في تحديد سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الميزانية والحفاظ على خطط التنمية الاقتصادية الطموحة.

أسعار الفائدة

ما مدى تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على اقتصاد المنطقة؟

إن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة ينعكس بتداعيات مباشرة على دول مجلس التعاون الخليجي، فعلى الرغم من النمو الاقتصادي القوي وانعدام مشكلة التضخم لدول المنطقة، إلا أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل الولايات المتحدة دفعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن تسير على خطى المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة نظراً لارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار الأمريكي.

ومع ذلك، نعتقد أننا بلغنا ذروة دورة رفع أسعار الفائدة أو في مرحلة قريبة جداً منها، ولا نتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بالمزيد من الزيادات في المستقبل القريب. وبالتالي، نرجح أن تبدأ أسعار الفائدة بالانخفاض، وأن تسير دول مجلس التعاون الخليجي على خطى خفض أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من التحديات المختلفة التي تفرضها أسعار الفائدة المرتفعة، إلا أنها توفر في الوقت ذاته فرصاً كبيرة لتحقيق عائدات أعلى.

أسواق المال

كيف ترون أداء أسواق المال في الإمارات خلال العام الجاري؟

حققت معظم الأسواق المالية في الإمارات أداءً جيداً، وسجلت زيادة بلغت 22 % منذ بداية العام، وعلى الرغم من تحقيق مؤشر ((ناسداك)) الأمريكي لمكاسب قوية، وارتفاعه بنسبة 33 %، إلا أنه من المهم أن نذكر أن هذا المؤشر يمثل قطاع التكنولوجيا في المقام الأول، ولا يعكس الأداء الاقتصادي العام. بالمقابل سجلت الإمارات أداءً اقتصادياً استثنائياً وقوياً، وقد استفاد عملاؤنا بشكل كبير من هذا الأداء الإيجابي.

كيف تنصحون المستثمرين في المنطقة، لا سيما مع التوقعات بوصول أسعار الفائدة إلى ذروتها؟

أحد مجالات التعاون المهمة مع عملائنا تتمحور الآن حول آليات تطوير محافظ الدخل الثابت لديهم، حيث إن العقد الماضي شهد أسعاراً متدنية للفائدة ابتعد المستثمرون فيها عن الاستثمار في السندات ذات العوائد المتدنية، أما الآن فقد أصبحت السندات أكثر جاذبية، لذلك نرى فرصاً عدة في الأسواق المختلفة لتنويع المحافظ الاستثمارية، وتعزيز إيراداتها.

خدمات مصرفية

كيف تمكنت صناعة الخدمات المصرفية وإدارة الثروات في الإمارات من التكيف مع المشهد الاقتصادي المتطور؟

شهدت صناعة الخدمات المصرفية وإدارة الثروات في الإمارات تطوراً لافتاً عَكَسَ حيوية المشهد الاقتصادي في الدولة، وعزز من جاذبيتها أمام العديد من المؤسسات المالية العالمية التي قامت بتوسعة عملياتها وتأسيس مكاتبها في الإمارات، والتي باتت تستقطب معها كيانات اقتصادية أخرى مثل البنوك، والشركات، وصناديق التحوط، وشركات الأسهم الخاصة، والمكاتب العائلية، والشركات الاستثمارية، ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وضربت الإمارات نموذجاً فريداً في التعامل مع المشهد الاقتصادي خلال فترة ما بعد الجائحة، وقد عاد هذا النموذج بفوائد كبيرة على الشركات والكيانات المختلفة، لا سيما تلك التي واجهت تحديات وصعوبات اقتصادية خلال هذه الفترة.

وقد حرصت حكومة الإمارات على تقديم العديد من الحوافز والمزايا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي كان لها الدور الكبير في الازدهار الذي يشهده قطاع البنوك وإدارة الثروات حالياً.

والذي لم يقتصر على الشركات المحلية، بل امتد ليشمل المؤسسات العالمية أيضاً، وتعمل الإمارات بشكل متزايد على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال صناعة الخدمات المصرفية وإدارة الثروات، ويسعدنا أن نكون جزءاً من مسيرة التطور والازدهار هذه.

إدارة الثروات

ما توجهات العملاء في الإمارات في مجالات مثل الاستشارات الخاصة بإدارة الثروات؟

هناك عدد من الاتجاهات التي شهدناها، لا سيما في مجال حوكمة الشركات العائلية، ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد، فإن 90 % من الشركات الخاصة في الإمارات هي شركات مملوكة للعائلات، ويسعى العديد من عملائنا للحصول على المساعدة في تصميم وتطوير أطر قوية لحوكمة الشركات العائلية، والعديد منهم يتواصلون معنا للحصول على استشارات لإنشاء هيكل الحوكمة المناسب لشركاتهم.

إذا كان هناك شركة عائلية تم تناقلها عبر الأجيال على سبيل المثال، فإن قياداتها باتت تحرص على ضمان عملية انتقال سلسة إلى الجيل التالي بهدف استدامة مستقبلها، وتتمحور الأسئلة حول كيفية إدارة الشركة في المستقبل، ودور أفراد العائلة في تعاقب الإدارة، وهيكل الأصول المناسب، وآليات فصل أصول الشركات العائلية عن ثروة العائلة الخاصة.

ما الفرص التي توفرها الإمارات أو المنطقة للأفراد من أصحاب الثروات؟

هناك العديد من المقومات التي تجعل من دبي والإمارات وجهة جذابة لأصحاب الثروات والتي يمكن حصرها في 8 مقومات هي:

امتلاكها بنية تحتية مبتكرة وحديثة، رؤى حكومية واضحة وشفافة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستقبلية، حوافز ضريبية جذابة، بيئة آمنة للعيش والعمل والاستثمار، توفر الخدمات الأساسية المتميزة في قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، منح سلس التأشيرات وتصاريح العمل للأفراد والمستثمرين الذين يمكنهم المساهمة في مسيرة التنمية والازدهار، تشريعات قوية ونصوص قانونية واضحة وشفافة، وتبني سياسة الحياد الإيجابي، وقد أسهمت جميع هذه العوامل في تكريس مكانة الإمارات كوجهة جذابة للعديد من عملائنا الباحثين عن فرص واعدة وفريدة.

استراتيجيات الاستثمار

ما استراتيجيات الاستثمار التي يوصي بها البنك المستثمرين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي؟

من الضروري أن نفهم الظروف الخاصة لكل عميل إذا ما أردنا تقديم توصيات أو استراتيجيات ذات مغزى وقيمة حقيقية، ومع ذلك، فإن المبدأ الأهم الذي نشدد عليه دائماً هو أهمية تنويع الاستثمارات، من حيث كل من المناطق الجغرافية وفئات الأصول. فبالنظر إلى الطبيعة الحيوية والمتغيرة للأسواق، فقد يتفوق أداء بعض الأصول والاستثمارات عن غيرها، لذلك، فإن وجود محفظة استثمارات متنوعة بشكل دائم تعتبر من الاستراتيجيات الأساسية والمهمة.

نقوم في بنك ((جيه بي مورغان للخدمات الخاصة)) بمساعدة العملاء على تقييم أصولهم الحالية مقارنة بأهدافهم المالية طويلة الأمد، فقد نقوم على سبيل المثال بتصميم ((مجموعة النمو))، والتي تركز على الأصول التي يتوقع أن تزداد قيمتها مع مرور الوقت، و((مجموعة الإيرادات الآمنة)) والتي تعطي الأولوية للاستثمارات المستقرة والمولدة للإيرادات.

وتعتبر عملية التخطيط الاستراتيجي هذه من العمليات المهمة جداً، حيث إن تخصيص الأصول بشكل صحيح يمثل نسبة 90 % من النجاح الكلي للاستراتيجية المالية.

ونسعى في ((جيه بي مورغان للخدمات الخاصة)) بشكل أساسي إلى بناء المحافظ التي تمكن العملاء من مواءمة استثماراتهم مع قيمهم الشخصية ومعالجة أهدافهم طويلة الأجل، وذلك باعتبار أن العديد من عملائنا لديهم مخصصات عالية للاستثمار في المنطقة ونهدف إلى مساعدتهم على تحقيق التنوع العالمي.

8 مقومات تجذب أصحاب الثروات إلى الإمارات:

1 - بنية تحتية مبتكرة وحديثة

2 - رؤى حكومية واضحة وشفافة

3 - حوافز ضريبية جذابة

4 - بيئة آمنة للعيش والعمل والاستثمار

5 - توفُّر الخدمات الأساسية المتميزة

6 - منح سلس للتأشيرات وتصاريح العمل

7 - تشريعات قوية ونصوص قانونية واضحة

8 - تبنّي سياسة الحياد الإيجابي

تارا سميث:

اقتصاد الدولة أظهر مرونة عالية في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية

تطور صناعة الخدمات المصرفية وإدارة الثروات أسهم في جذب كيانات اقتصادية عالمية إلى الدولة

أسواق المال المحلية حققت أداءً جيداً خلال العام الجاري

توقعات باستقرار أسعار النفط ضمن نطاق 80 إلى 85 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط

دورة رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بلغت ذروتها ولا نتوقع زيادات قريبة