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3.4 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم

9/28/2023 7:30:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 3.4 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 817 مبايعة بقيمة 2.35 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 361.08 مليون درهم و772 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.98 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.

وتصدرت مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 19.81 مليونأ. وجاءت مبايعة بقيمة 57.2 مليون درهم بمنطقة المرقبات كأهم المبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت الحبية السادسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 213 مبايعة بقيمة 593.36 مليونا.

وسجلت الرهونات 727.73 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 441.02 مليون درهم و136 رهن فلل وشقق بقيمة 286.7 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 403.67 ملايين درهم ورهن في منطقة المرقبات بقيمة 57.48 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 39 هبة بقيمة 323.17 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 145.6 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 65 مليون درهم.

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