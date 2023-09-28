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دبي تحتفظ بلقب الوجهة السياحية الأولى عالمياً ضمن جوائز «تريب أدفايزو» لعام 2023

9/28/2023 7:30:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفظت دبي بلقب الوجهة السياحية الأولى في العالم ضمن جوائز موقع TripAdvisor ((تريب أدفايزر)) لعام 2023. وحلّت في المركز الثاني جزيرة بالي الإندونيسية.

وتفوّقت دبي على مدن كبرى أخرى مثل لندن وروما اللتين حلتّا في المركزين الثالث والرابع. وذكر الموقع في تقريره أنَّ دبي هي الوجهة التي تمزج بين الثقافة الحديثة والتاريخ، والمغامرة مع التسوق والترفيه على مستوى عالمي.

وأضاف: ((تمتلك دبي أيضاً أوبرا والتي يمكن مشاهدة العروض العالمية فيها، بالإضافة إلى وسط المدينة حيث برج خليفة الأعلى في العالم، مروراً بخور دبي لاستكشاف أسواق الذهب والمنسوجات والتوابل)).

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