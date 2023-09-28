مبيعات عقارات دبي تقفز %51 في 9 أشهر إلى 277 ملياراً

واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي مسجلاً مبيعات عقارية تاريخية بقيمة 277 مليار درهم، وهو ما يزيد بنسبة %51.3 عن مبيعات أول 9 أشهر من العام الماضي، البالغة 183 مليار درهم، كما تفوق بنسبة %4 على مبيعات عام 2022 بأكمله، التي بلغت 265.6 مليار درهم.

وجسدت هذه المبيعات غير المسبوقة قوة زخم النمو في القطاع العقاري، ليس فقط في مجال العقارات الفاخرة الذي تحتل فيه دبي مركز الصدارة عالمياً، وإنما أيضاً في قطاع العقارات المتوسطة والوحدات التجارية والفندقية.

وسجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 92429 صفقة بيع عقارية، إضافة إلى 25084 معاملة رهن عقاري بقيمة 89.8 مليار درهم، إلى جانب هبات بقيمة 21.2 مليار درهم، ليبلغ بذلك إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال 9 أشهر من العام الجاري 388 مليار درهم مقارنة بـ283 مليار درهم قيمة التصرفات في 9 أشهر من العام الماضي لتحقق بذلك نمواً بـ%37.

وبلغت قيمة مبيعات العقارات على الخريطة في دبي خلال 9 أشهر 106.7 مليارات درهم قيمة 45616 صفقة بنمو 81.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت مبيعات على الخريطة بقيمة 58.8 مليار درهم قيمة 29180 صفقة، وبنمو بـ%12.7 مقارنة بمبيعات الخريطة خلال العام الماضي بأكمله، التي بلغت 94.9 مليار درهم.

العقارات الجاهزة

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة في دبي من يناير حتى نهاية سبتمبر 170 مليار درهم قيمة 46813 صفقة بيع، مقارنة بـ124.6 مليار درهم قيمة 39092 صفقة بيع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة نمواً بـ%36.4 في قيمة المبيعات.

وتضمنت المبيعات المسجلة في دبي خلال 9 أشهر من العام الجاري 12523 صفقة بيع لأراضٍ بقيمة 110.5 مليارات درهم، مقارنة بـ12905 صفقات بقيمة 79.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الجاري بنمو 39.5 %.

كما تم تسجيل 71095 صفقة بيع لشقق سكنية وفندقية ووحدات تجارية بقيمة 140.7 مليار درهم، مقارنة بـ48453 صفقة بقيمة 89.2 مليار درهم في أول 9 أشهر من العام الماضي بنمو 57.7 %

وتم خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر تسجيل 8811 صفقة بيع لفلل بقيمة 25.8 مليار درهم، مقارنة بـ6914 صفقة بقيمة 15 مليار في الفترة ذاتها من العام الجاري بنمو %72.

نخلة جميرا

وحققت نخلة جميرا أعلى مبيعات عقارية مقارنة بباقي مناطق دبي، حيث سجلت 20.4 مليار درهم قيمة 1948 صفقة بيع، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ15.3 مليار درهم قيمة 7023 صفقة بيع، وحلت منطقة برج خليفة ثالثاً بـ13.8 مليار درهم قيمة 3484 صفقة بيع، تلتها في المرتبة الرابعة منطقة دبي كريك هاربر بـ13 مليار درهم قيمة 4091 صفقة بيع، بينما حلت مرسى دبي خامساً بـ10.9 مليارات درهم قيمة 1677 صفقة بيع.

وتصدرت قرية جميرا الدائرية باقي المناطق من حيث عدد صفقات البيع في 9 أشهر، حيث سجلت 9271 صفقة بيع بقيمة 9.4 مليارات درهم.

شهر سبتمبر

ارتفعت مبيعات العقارات في دبي خلال شهر سبتمبر بنسبة 6.6 على أساس سنوي، حيث بلغت 26 مليار درهم مقارنة بـ24.2 مليار درهم في الشهر ذاته من العام الماضي، وبلغ عدد صفقات بيع العقارات 8170 صفقة في سبتمبر.

وسجل سبتمبر معاملات رهن عقاري بقيمة 9.1 مليارات درهم، إضافة إلى هبات بقيمة 2.27 مليار درهم.