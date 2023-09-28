Friday, 29 September 2023 06:21 GMT

تعديل جدول الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية

9/28/2023 7:24:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬92‭) ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬بتعديل‭ ‬الجدول‭ ‬المرافق‭ ‬للقرار‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬بشأن‭ ‬الرسوم‭ ‬الخاصة‭ ‬بمزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

كلمات دالة

MENAFN28092023000055011008ID1107161189

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث