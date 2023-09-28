تعديل جدول الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية
التاريخ
9/28/2023 7:24:57 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (92) لسنة 2023، بتعديل الجدول المرافق للقرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية، وذلك بناءً على اقتراح وزير الأشغال، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
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