استبدال عضو في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (91) لسنة 2023، باستبدال عضو في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهِّلات في هيئة جَوْدة التعليم والتدريب، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس إدارة هيئة جَوْدة التعليم والتدريب، وبعد توصية مجلس إدارة هيئة جَوْدة التعليم والتدريب، جاء فيه:
المادة الأولى
تُستبدَل الدكتورة فرزانة عبدالله المراغي بالدكتورة أمينة محمد بوعلاي – كممثل عن مجلس التعليم العالي- في عضوية اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهِّلات في هيئة جَوْدة التعليم والتدريب، وتكون مدة عضويتها في اللجنة إلى نهاية مدة سلفها.
المادة الثانية
على رئيس مجلس إدارة هيئة جَوْدة التعليم والتدريب تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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