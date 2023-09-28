استبدال عضو في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المادة‭ ‬الأولى

تُستبدَل‭ ‬الدكتورة‭ ‬فرزانة‭ ‬عبدالله‭ ‬المراغي‭ ‬بالدكتورة‭ ‬أمينة‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي‭ ‬ – كممثل‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭- ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬للإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهِّلات‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬جَوْدة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬وتكون‭ ‬مدة‭ ‬عضويتها‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬مدة‭ ‬سلفها‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬جَوْدة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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