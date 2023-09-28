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استبدال عضو في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات

9/28/2023 7:24:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬91‭) ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬باستبدال‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬للإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهِّلات‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬جَوْدة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬جَوْدة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬وبعد‭ ‬توصية‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬جَوْدة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

تُستبدَل‭ ‬الدكتورة‭ ‬فرزانة‭ ‬عبدالله‭ ‬المراغي‭ ‬بالدكتورة‭ ‬أمينة‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي‭ ‬ كممثل‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭- ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬للإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهِّلات‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬جَوْدة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬وتكون‭ ‬مدة‭ ‬عضويتها‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬مدة‭ ‬سلفها‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬جَوْدة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

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