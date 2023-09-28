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تعيين مدير لإدارة الشؤون الإدارية والخدمات بمكتب محمد بن مبارك

9/28/2023 7:24:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬90‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعيين‭ ‬مدير‭ ‬بمكتب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعين‭ ‬السيد‭ ‬حمد‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬المسلم‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬والخدمات‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

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