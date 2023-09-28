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عقد اجتماعات اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي البحريني

9/28/2023 7:24:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬أمس‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬يرأسه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وبدأت‭ ‬الاجتماعات‭ ‬بلقاء‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬اللذين‭ ‬يرأسان‭ ‬لجنة‭ ‬التنسيق‭ ‬السياسي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعرض‭ ‬الجانبان‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الأخوية‭ ‬والمتينة،‭ ‬وبحثا‭ ‬آليات‭ ‬تطويرها‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الثنائي‭ ‬والمتعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬لجنة‭ ‬التنسيق‭ ‬السياسي‭ ‬وسبل‭ ‬تعميق‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعلاقات‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬قيادة‭ ‬البلدين‭ ‬ويحقق‭ ‬مصالح‭ ‬شعبيهما‭.‬

بعدها‭ ‬عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬اجتماعها‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وبحضور‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي،‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأسامة‭ ‬العلوي،‭ ‬وكيل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعرب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازي‭ ‬المملكة‭ ‬لقيادة‭ ‬وشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإلى‭ ‬ذوي‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبطال‭ ‬منسوبي‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعمليات‭ ‬إعادة‭ ‬الأمل‭ ‬والمرابطة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وتمنياتها‭ ‬للمصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭.‬

واستعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬مسيرة‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭ ‬ولجانه‭ ‬المنبثقة‭ ‬منه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المستجدات‭ ‬والأعمال‭ ‬التحضيرية‭ ‬لاجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬الثالث‭.‬

وراجعت‭ ‬اللجنة‭ ‬مدى‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬اللجان‭ ‬الفرعية‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬للمجلس‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بمدينة‭ ‬المنامة‭ ‬بتاريخ‭ ‬9‭/‬12‭/‬2021م،‭ ‬وكذلك‭ ‬قائمة‭ ‬المبادرات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المستهدف‭ ‬إطلاقها‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬للمجلس‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬مشاريع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬المزمع‭ ‬توقيعها‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماع‭.‬

وأشاد‭ ‬الجانبان‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬لجان‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬الفرعية‭ ‬وفرق‭ ‬عملها،‭ ‬وشددا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استمرارها‭ ‬بهذه‭ ‬الوتيرة‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬النوعية‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وشعبيهما‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬للجنة‭ ‬التنسيق‭ ‬السياسي‭ ‬وكذلك‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬للجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيسي‭ ‬اللجنتين‭.‬

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