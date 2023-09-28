عقد اجتماعات اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت أمس اجتماعات اللجنة التحضيرية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يرأسه كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبدأت الاجتماعات بلقاء الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، اللذين يرأسان لجنة التنسيق السياسي بين البلدين.
وفي بداية الاجتماع، استعرض الجانبان علاقاتهما الأخوية والمتينة، وبحثا آليات تطويرها على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف في الساحة الدولية في إطار لجنة التنسيق السياسي وسبل تعميق وتعزيز التعاون من خلال عدد من المبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يلبي تطلعات قيادة البلدين ويحقق مصالح شعبيهما.
بعدها عقدت اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي البحريني اجتماعها برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وبحضور حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وأسامة العلوي، وكيل الاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وفي بداية الاجتماع، أعرب صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان عن خالص تعازي المملكة لقيادة وشعب مملكة البحرين، وإلى ذوي الشهداء الأبطال منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
واستعرضت اللجنة مسيرة أعمال المجلس ولجانه المنبثقة منه خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى المستجدات والأعمال التحضيرية لاجتماع المجلس الثالث.
وراجعت اللجنة مدى التقدم المحرز في أعمال اللجان الفرعية والمبادرات التي أطلقت خلال الاجتماع الثاني للمجلس الذي عقد بمدينة المنامة بتاريخ 9/12/2021م، وكذلك قائمة المبادرات الجديدة التي من المستهدف إطلاقها خلال أعمال الاجتماع الثالث للمجلس بالإضافة إلى قائمة مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المزمع توقيعها بين الجانبين على هامش الاجتماع.
وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان مجلس التنسيق الفرعية وفرق عملها، وشددا على أهمية استمرارها بهذه الوتيرة بهدف تحقيق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.
وفي نهاية الاجتماع، تم التوقيع على محضر الاجتماع الثاني للجنة التنسيق السياسي وكذلك محضر الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي البحريني من قبل رئيسي اللجنتين.
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