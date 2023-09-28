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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان أمير الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

9/28/2023 7:24:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬تولي‭ ‬سموه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬وصادق‭ ‬تمنياته‭ ‬لأخيه‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬جل‭ ‬وعلا‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬سموه‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬وتمام‭ ‬العافية‭ ‬وعلى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬سموه‭ ‬الحكيمة،‭ ‬مشيداً‭ ‬جلالته‭ ‬أيده‭ ‬الله‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬تولي‭ ‬سموه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭.‬

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تهانيه‭ ‬وصادق‭ ‬تمنياته‭ ‬لأمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬سموه‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬وتمام‭ ‬العافية‭ ‬وعلى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬سموه‭ ‬الحكيمة،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬تطورٍ‭ ‬ونماء‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة‭.‬

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