الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان أمير الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة الكويت.
وأعرب جلالته في البرقية عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لأخيه أمير دولة الكويت، سائلاً المولى جل وعلا أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وعلى دولة الكويت وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة، مشيداً جلالته أيده الله بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة الكويت.
وأعرب سموه في البرقية عن بالغ تهانيه وصادق تمنياته لأمير دولة الكويت، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والسعادة وتمام العافية وعلى دولة الكويت وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة، مشيداً سموه بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده مسارات العمل والتنسيق المشترك من تطورٍ ونماء على كل الأصعدة.
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