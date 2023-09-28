وزير خارجية السعودية يصل إلى البلاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وصل إلى البلاد، أمس الخميس، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوفد المرافق.
وقد كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والسفير الدكتور محمد علي بهزاد وكيل الوزارة للشؤون القنصلية والإدارية، وصلاح بن فلاح العتيبي القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
كلمات دالة
MENAFN28092023000055011008ID1107161184
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.