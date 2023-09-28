الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم اتصالًا هاتفيًا مساء أمس من
أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأعرب سمو رئيس دولة الإمارات خلال الاتصال عن أصدق تعازيه ومواساته لحضرة صاحب الجلالة في استشهاد عددٍ من رجال قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل إثر عمل عدواني غادر وأليم، داعياً سموه المولى جلت قدرته أن يتغمد شهداء الواجب المقدس بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين من رجال قوة دفاع البحرين البواسل الشفاء العاجل.
كما تم خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين
والتي تشكل نموذجاً متميزاً ومثالاً يحتذى به للعلاقة بين الأشقاء الذين تربطهم روابط الأخوة ووحدة الرؤى والمواقف والمصير المشترك.
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