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الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات

9/28/2023 7:24:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى
حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬اتصالًا‭ ‬هاتفيًا‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬من
أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأعرب‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬عن‭ ‬أصدق‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهم‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل‭ ‬إثر‭ ‬عمل‭ ‬عدواني‭ ‬غادر‭ ‬وأليم،‭ ‬داعياً‭ ‬سموه‭ ‬المولى‭ ‬جلت‭ ‬قدرته‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬المقدس‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه‭ ‬ويسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهلهم‭ ‬وذويهم‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬بحث‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وتعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬طموحات‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين
والتي‭ ‬تشكل‭ ‬نموذجاً‭ ‬متميزاً‭ ‬ومثالاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬للعلاقة‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء‭ ‬الذين‭ ‬تربطهم‭ ‬روابط‭ ‬الأخوة‭ ‬ووحدة‭ ‬الرؤى‭ ‬والمواقف‭ ‬والمصير‭ ‬المشترك‭.‬

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