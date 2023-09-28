الملك يؤكد اعتزازه بدور الملك تشارلز في ترسيخ روابط الصداقة الوطيدة مع البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم أمس، في قصر الصخير صاحب السمو الملكي الأمير إدوارد دوق إدنبرة الذي يزور البلاد.
ورحب صاحب الجلالة بسمو الأمير إدوارد، الذي نقل إلى جلالته تحيات وتقدير صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، وتمنياته الطيبة لشعب مملكة البحرين بدوام التطور والرفعة، فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته الخالصة لجلالة الملك تشارلز بموفور الصحة والسعادة.
وأشاد جلالته بما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة تمتد سنوات طويلة من التعاون المثمر والتنسيق
المشترك في شتى المجالات، مؤكداً الحرص المتبادل على تطويرها وتنميتها بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة.
وأعرب عن تقديره واعتزازه بدور صاحب الجلالة الملك تشارلز في ترسيخ علاقات التعاون المزدهرة وروابط الصداقة الوطيدة مع البحرين تحقيقاً لكل ما فيه الخير والازدهار للبلدين وشعبيهما الصديقين.
وقدم سمو الأمير إدوارد دوق إدنبرة لجلالة الملك المعظم خالص تعازيه ومواساته بشهداء الواجب المقدس، كما أعرب عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على حسن الاستقبال، مثمناً دور جلالته الرائد وجهوده لتعزيز وتنمية العلاقات البحرينية البريطانية.
حضر المقابلة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، والفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الانسانية وشؤون الشباب مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي، والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
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