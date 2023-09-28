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الملك يؤكد اعتزازه بدور الملك تشارلز في ترسيخ روابط الصداقة الوطيدة مع البحرين

9/28/2023 7:24:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬إدوارد‭ ‬دوق‭ ‬إدنبرة‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬البلاد‭.‬

ورحب‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬بسمو‭ ‬الأمير‭ ‬إدوارد،‭ ‬الذي‭ ‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬جلالته‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لبريطانيا‭ ‬العظمى‭ ‬وشمال‭ ‬أيرلندا،‭ ‬وتمنياته‭ ‬الطيبة‭ ‬لشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بدوام‭ ‬التطور‭ ‬والرفعة،‭ ‬فيما‭ ‬أبلغه‭ ‬جلالته‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وتمنياته‭ ‬الخالصة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭.‬

وأشاد‭ ‬جلالته‭ ‬بما‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬وثيقة‭ ‬ومتميزة‭ ‬تمتد‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬والتنسيق‭
‬المشترك‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬وتنميتها‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬الأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بدور‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المزدهرة‭ ‬وروابط‭ ‬الصداقة‭ ‬الوطيدة‭ ‬مع‭ ‬البحرين‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬الخير‭ ‬والازدهار‭ ‬للبلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الصديقين‭.‬

وقدم‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬إدوارد‭ ‬دوق‭ ‬إدنبرة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬بشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬المقدس،‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال،‭ ‬مثمناً‭ ‬دور‭ ‬جلالته‭ ‬الرائد‭ ‬وجهوده‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭.‬

حضر‭ ‬المقابلة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مستشار‭ ‬الامن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬والعقيد‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

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