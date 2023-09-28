سفير البحرين في واشنطن يشارك في القمة الأمريكية لأمن الطاقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬السفير‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لأمن‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬استضافها‭ ‬معهد‭ ‬هام‭ ‬ Hamm ‭ ‬للطاقة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬التي‭ ‬أدارتها‭ ‬الدكتورة‭ ‬فيكتوريا‭ ‬كوتس‭ ‬نائب‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭.‬

وخلال‭ ‬المشاركة‭ ‬استعرض‭ ‬السفير‭ ‬عدة‭ ‬موضوعات‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الاستقرار‭ ‬الجيوسياسي،‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والتزامها‭ ‬بالاتفاقيات‭ ‬الإبراهيمية،‭ ‬وإمكانية‭ ‬أن‭ ‬تحذو‭ ‬دول‭ ‬إقليمية‭ ‬أخرى‭ ‬حذوها‭. ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬والتطورات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشراكات‭ ‬المتعددة‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭.‬

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