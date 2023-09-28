سفير البحرين في واشنطن يشارك في القمة الأمريكية لأمن الطاقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين في واشنطن أن اتفاقيات التعاون بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، في مقدمتها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار التي وقعها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، لا تعزز الروابط الأمنية فحسب، بل تعمل على ترسيخ العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات في المجال التكنولوجي بين البلدين.
جاء ذلك خلال مشاركة السفير في القمة الأمريكية لأمن الطاقة التي استضافها معهد هام Hamm للطاقة الأمريكية، التي أدارتها الدكتورة فيكتوريا كوتس نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق.
وخلال المشاركة استعرض السفير عدة موضوعات بالغة الأهمية من بينها الاستقرار الجيوسياسي، والدبلوماسية البحرينية الرائدة، والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتزامها بالاتفاقيات الإبراهيمية، وإمكانية أن تحذو دول إقليمية أخرى حذوها. كما تطرق إلى أهمية قطاع الطاقة والتطورات التي قامت بها البحرين، بالإضافة إلى الشراكات المتعددة مع الشركات الأمريكية في تحقيق الأهداف المشتركة في مجال الطاقة.
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