افتتاح ((مؤتمر البحرين للجلدية والليزر والتجميل))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬حرص‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لكل‭ ‬الفعاليات‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي،‭ ‬وتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وفقا‭ ‬لأفضل‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬للجلدية‭ ‬والليزر‭ ‬والتجميل‮»‬‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة‭ ‬بات‭ ‬حدثا‭ ‬طبيا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منوهاً‭ ‬بدور‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الجلدية‭ ‬والليزر‭ ‬والتجميل،‭ ‬وصقل‭ ‬معارف‭ ‬ومهارات‭ ‬أطباء‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬وجرّاحي‭ ‬التجميل‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬لاكتشاف‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الطبية‭ ‬والعلمية‭ ‬وتوسيع‭ ‬شبكاتهم‭ ‬المهنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬أصر‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الممارسين‭ ‬الصحيين‭ ‬ومقدمي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والخليج‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬الافتتاح،‭ ‬رحب‭ ‬الدكتور‭ ‬أمين‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬العوضي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭ ‬بالمتحدثين‭ ‬البارزين‭ ‬والمندوبين‭ ‬وأخصائيي‭ ‬طب‭ ‬الجلدية‭ ‬والتجميل‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬البلدان،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬سيكون‭ ‬رائداً‭ ‬في‭ ‬محتواه‭ ‬الواسع‭ ‬النطاق‭ ‬والمتعدد‭ ‬التخصصات،‭ ‬كما‭ ‬سيكشف‭ ‬المؤتمر‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية،‭ ‬والتقنيات‭ ‬المبتكرة‭ ‬ضد‭ ‬الأمراض‭ ‬والعيوب‭ ‬الجلدية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وييسر‭ ‬نشر‭ ‬أحدث‭ ‬المعارف‭ ‬والخبرات‭ ‬المستمدة‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬وجراحة‭ ‬الجلد‭ ‬وطب‭ ‬التجميل‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬العوضي‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يشمل‭ ‬ست‭ ‬جلسات‭ ‬نوعية‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬اليومين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬تناقش‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬للأطفال‭ ‬والمظاهر‭ ‬الجلدية‭ ‬للأمراض‭ ‬الروماتيزمية‭ ‬عند‭ ‬الأطفال،‭ ‬والمشاكل‭ ‬الجلدية‭ ‬لدى‭ ‬مرضى‭ ‬السكري،‭ ‬وأحدث‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬العام‭ ‬والطبي،‭ ‬وطب‭ ‬الجلد‭ ‬التجميلي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الشعر‭ ‬والأظافر‭ ‬والليزر،‭ ‬كما‭ ‬سيتضمن‭ ‬المؤتمر‭ ‬اجتماع‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬لجراحة‭ ‬التجميل‭-‬فرع‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬سيتناول‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬تشمل‭ ‬الخيوط‭ ‬الشبكية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬شفط‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬الرقبة،‭ ‬واستئصال‭ ‬الأورام‭ ‬الشحمية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجبين،‭ ‬وجراحات‭ ‬الأنف‭ ‬والحقن،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كشف‭ ‬التأثيرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬للسياحة‭ ‬التجميلية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يشمل‭ ‬كذلك‭ ‬أربع‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬زوم‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيجري‭ ‬مناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬مستجدات‭ ‬حالة‭ ‬البهاق،‭ ‬وعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬الصعبة‭ ‬للمرض‭ ‬اللمفاوي‭ ‬للخلايا‭ ‬التائية‭ ‬الجلدية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ساوث‭ ‬كارولاينا‭ ‬الطبية،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬طرح‭ ‬أفضل‭ ‬المقالات‭ ‬عن‭ ‬تساقط‭ ‬الشعر‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للأمراض‭ ‬الجلدية‭ (‬ JAAD ‭)‬،‭ ‬واستعراض‭ ‬أحدث‭ ‬العلاجات‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬البكتيرية‭ ‬والأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬الناشئة‭ ‬الأخرى‭ ‬ومرض‭ ‬الثعلبة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬التوعية‭ ‬ورفع‭ ‬وعي‭ ‬متخصصي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بمجال‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية،‭ ‬وتمكين‭ ‬المجتمع‭ ‬الطبي‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭ ‬من‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الممارسات‭ ‬الطبية‭ ‬العالمية‭ ‬المثبتة‭ ‬بالدليل‭ ‬العلمي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬التخصص‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬والتجميلية‭ ‬والليزر‭ ‬والأبحاث‭ ‬المرتبطة‭ ‬به،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬ملتقى‭ ‬مهماً‭ ‬للقادة‭ ‬والمتخصصين‭ ‬وصناع‭ ‬السياسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬والتجميلية‭ ‬والليزر‭ ‬لتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والخبرات‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬وإثراء‭ ‬علاقاتهم‭ ‬ومناقشة‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬مستقبلاً‭ ‬لتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬وسلامة‭ ‬الممارسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذا‭ ‬المجال‭.‬

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