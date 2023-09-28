افتتاح ((مؤتمر البحرين للجلدية والليزر والتجميل))

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- Akhbar Al Khaleej) افتتح الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، أمس الخميس، النسخة السادسة من «مؤتمر البحرين للجلدية والليزر والتجميل»، الذي يقام على مدى ثلاثة أيام في فندق الدبلومات، وتنظمه شركة «بي دي إيه» للفعاليات الصحية والطبية.
وأكد الدكتور الأنصاري حرص المستشفيات الحكومية على تقديم الدعم لكل الفعاليات الصحية والطبية التي تسهم في تبادل الخبرات في المجال الطبي، وتقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين والمقيمين وفقا لأفضل المعايير العالمية.
وأشار إلى أن «مؤتمر البحرين للجلدية والليزر والتجميل» في نسخته السادسة بات حدثا طبيا مهما في مملكة البحرين، منوهاً بدور هذا المؤتمر في مناقشة أحدث الممارسات العالمية في مجال الجلدية والليزر والتجميل، وصقل معارف ومهارات أطباء الأمراض الجلدية وجرّاحي التجميل البحرينيين، وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف وتبادل الخبرات الطبية والعلمية وتوسيع شبكاتهم المهنية، وتعزيز أصر التعاون بين جميع الممارسين الصحيين ومقدمي الرعاية الصحية والخدمات والمنتجات الطبية في مملكة البحرين والخليج وعلى مستوى العالم.
وفي كلمة الافتتاح، رحب الدكتور أمين عبدالمجيد العوضي رئيس المؤتمر بالمتحدثين البارزين والمندوبين وأخصائيي طب الجلدية والتجميل من مختلف البلدان، مشيراً إلى أن برنامج المؤتمر هذا العام سيكون رائداً في محتواه الواسع النطاق والمتعدد التخصصات، كما سيكشف المؤتمر التطورات في طب الأمراض الجلدية، والتقنيات المبتكرة ضد الأمراض والعيوب الجلدية الرئيسية، وييسر نشر أحدث المعارف والخبرات المستمدة من الأبحاث في مجالات الأمراض الجلدية وجراحة الجلد وطب التجميل.
وأوضح الدكتور العوضي أن المؤتمر يشمل ست جلسات نوعية تقام على مدى اليومين الأول والثاني تناقش الأمراض الجلدية للأطفال والمظاهر الجلدية للأمراض الروماتيزمية عند الأطفال، والمشاكل الجلدية لدى مرضى السكري، وأحدث المستجدات في طب الأمراض الجلدية العام والطبي، وطب الجلد التجميلي في مجال الشعر والأظافر والليزر، كما سيتضمن المؤتمر اجتماع أعضاء الجمعية الدولية لجراحة التجميل-فرع البحرين، الذي سيتناول مجموعة واسعة من الموضوعات تشمل الخيوط الشبكية في عملية شفط الدهون في الرقبة، واستئصال الأورام الشحمية في منطقة الجبين، وجراحات الأنف والحقن، إلى جانب كشف التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للسياحة التجميلية في البحرين.
وأضاف أنه يشمل كذلك أربع ورش عمل خلال اليوم الثالث من أعمال المؤتمر، إضافةً إلى سبع جلسات حوارية خلال اليوم الرابع التي ستقام عبر برنامج «زوم»، حيث سيجري مناقشة أحدث مستجدات حالة البهاق، وعرض مجموعة من الحالات الصعبة للمرض اللمفاوي للخلايا التائية الجلدية من جامعة ساوث كارولاينا الطبية، كما سيتم طرح أفضل المقالات عن تساقط الشعر في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ( JAAD )، واستعراض أحدث العلاجات في حالات الأمراض المعدية البكتيرية والأمراض المعدية الناشئة الأخرى ومرض الثعلبة.
وأشار إلى أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز جهود التوعية ورفع وعي متخصصي الرعاية الصحية بمجال الوقاية من الأمراض الجلدية، وتمكين المجتمع الطبي المحلي والدولي من التعرف على أحدث الممارسات الطبية العالمية المثبتة بالدليل العلمي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم قصص النجاح في هذا المجال بمشاركة نخبة عالمية من أصحاب التخصص في علم الأمراض الجلدية والتجميلية والليزر والأبحاث المرتبطة به، مؤكداً أنه سيكون ملتقى مهماً للقادة والمتخصصين وصناع السياسات في مجال الأمراض الجلدية والتجميلية والليزر لتبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم وإثراء علاقاتهم ومناقشة سبل التعاون مستقبلاً لتعزيز جودة وسلامة الممارسات المتعلقة بهذا المجال.
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