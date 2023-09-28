((المستشفيات الحكومية)) تحصل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الطبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حصلت المستشفيات الحكومية على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، بعد التقييم الدقيق للمرافق المتعلقة بالتدريب، وذلك بناء على المعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ويتمثل هذا الإنجاز في تمكن المستشفيات الحكومية، ممثلة في مجمع السلمانية الطبي، من الحصول على الاعتماد البرامجي لعدد من التخصصات الطبية الجديدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كتخصص جراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية وتخصص الأنف والأذن والحنجرة وقسم الجراحة العظمية، لتضاف بكل فخر للتخصصات المعتمدة سابقاً كتخصص الطب الباطني، الجراحة العامة، النساء والولادة، طب الأطفال، طب الأشعة، العلوم العصبية، التخدير، المختبر، الطب النفسي.
وأكد رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية، الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، أهمية هذه الاعتمادات في تعزيز مكانة المستشفيات الحكومية والخدمات الصحية المقدمة لتحسين جودة الخدمات الصحية بمملكة البحرين، وإيماناً منها بأهمية التدريب الطبي باعتباره اللبنة الأساسية لتأهيل الكوادر البشرية الصحية لتطوير تلك الخدمات التي تقدم للمريض بجودة وكفاءة وتميز.
وبدوره أشار الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، الدكتور أحمد محمد الأنصاري، إلى حرص المستشفيات الحكومية على توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالي الجودة يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن حصول المستشفيات الحكومية على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سيفتح آفاقاً جديدة، حيث يعتبر هذا الاعتماد من أهم مؤشرات جودة الخدمات ومطابقتها للمعايير الدولية والبروتوكولات العالمية، وفق ما تمضي فيه المستشفيات الحكومية وفق استراتيجية التطوير والتحديث الشامل التي تنتهجها بما يتسق مع برنامج تطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة.
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