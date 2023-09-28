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((المستشفيات الحكومية)) تحصل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الطبية

9/28/2023 7:24:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصلت‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬المؤسسي‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬السعودية‭ ‬للتخصصات‭ ‬الطبية،‭ ‬بعد‭ ‬التقييم‭ ‬الدقيق‭ ‬للمرافق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتدريب،‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬السعودية‭ ‬للتخصصات‭ ‬الصحية‭.‬

ويتمثل‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬تمكن‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬البرامجي‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬السعودية‭ ‬للتخصصات‭ ‬الصحية‭ ‬كتخصص‭ ‬جراحة‭ ‬الأطفال‭ ‬وجراحة‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬وتخصص‭ ‬الأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة‭ ‬وقسم‭ ‬الجراحة‭ ‬العظمية،‭ ‬لتضاف‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬للتخصصات‭ ‬المعتمدة‭ ‬سابقاً‭ ‬كتخصص‭ ‬الطب‭ ‬الباطني،‭ ‬الجراحة‭ ‬العامة،‭ ‬النساء‭ ‬والولادة،‭ ‬طب‭ ‬الأطفال،‭ ‬طب‭ ‬الأشعة،‭ ‬العلوم‭ ‬العصبية،‭ ‬التخدير،‭ ‬المختبر،‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الاعتمادات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإيماناً‭ ‬منها‭ ‬بأهمية‭ ‬التدريب‭ ‬الطبي‭ ‬باعتباره‭ ‬اللبنة‭ ‬الأساسية‭ ‬لتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬الصحية‭ ‬لتطوير‭ ‬تلك‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬للمريض‭ ‬بجودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬وتميز‭.‬

وبدوره‭ ‬أشار‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري،‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬متميزة‭ ‬للمدربين‭ ‬والمتدربين‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬التعليم‭ ‬الصحي،‭ ‬ليتمكن‭ ‬المتدرب‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬عالي‭ ‬الجودة‭ ‬يؤهله‭ ‬للممارسة‭ ‬المهنية‭ ‬الآمنة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تخصصه‭.‬

وأوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬المؤسسي‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬السعودية‭ ‬للتخصصات‭ ‬الصحية‭ ‬سيفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬جديدة،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬مؤشرات‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬ومطابقتها‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬والبروتوكولات‭ ‬العالمية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تمضي‭ ‬فيه‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬وفق‭ ‬استراتيجية‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬الشامل‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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