أخو الشهيد: ضحى بنفسه فداء للوطن ونحن جنود في خدمة المملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





شيع‭ ‬أمس‭ ‬جموع‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬الوكيل‭ ‬أول‭ ‬آدم‭ ‬سالم‭ ‬نصيب‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل‭ ‬بمقبرة‭ ‬البديع،‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بركب‭ ‬إخوانه‭ ‬من‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬ارواحهم‭ ‬فداءً‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬‮«‬تحالف‭ ‬دعم‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليتي‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل‭ ‬المرابطة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حدودها‭.‬

وحرص‭ ‬المشيعون‭ ‬على‭ ‬تعزية‭ ‬أسرة‭ ‬وأهل‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬مؤكدين‭ ‬تقديرهم‭ ‬للتضحيات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬وثغور‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭.‬

وقال‭ ‬أخو‭ ‬الشهيد‭ ‬آدم‭ ‬سالم‭ ‬نصيب‭ ‬إننا‭ ‬نحتسب‭ ‬أخي‭ ‬شهيدا‭ ‬عند‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل،‭ ‬وهو‭ ‬ضحى‭ ‬بنفسه‭ ‬فداء‭ ‬للوطن،‭ ‬ونحن‭ ‬جمعيا‭ ‬جنود‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المملكة‭ ‬والملك‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأعرب‭ ‬أحد‭ ‬أقارب‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لحرص‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬على‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬مصابهم‭ ‬الجلل،‭ ‬منوها‭ ‬بحرص‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬وسمو‭ ‬العقيد‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الخاصة‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬جموع‭ ‬المشيعين‭ ‬لتأدية‭ ‬صلاة‭ ‬الجنازة‭ ‬على‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب،‭ ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬أهالي‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬حرصوا‭ ‬على‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الظرف‭ ‬الكبير‭.‬

بدوره‭ ‬حرص‭ ‬علي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تشييع‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب،‭ ‬وقال‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭: ‬‮«‬وَلَا‭ ‬تَحْسَبَنَّ‭ ‬الَّذِينَ‭ ‬قُتِلُوا‭ ‬فِي‭ ‬سَبِيلِ‭ ‬اللَّهِ‭ ‬أَمْوَاتًا‭ ‬بَلْ‭ ‬أَحْيَاءٌ‭ ‬عِنْدَ‭ ‬ رَبِّهِمْ‭ ‬يُرْزَقُونَ‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموكب‭ ‬المهيب‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬كل‭ ‬فجعت‭ ‬بهذا‭ ‬المصاب‭ ‬الجلل،‭ ‬سائلا‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمده‭ ‬ بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ويسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬ويتمم‭ ‬الشفاء‭ ‬على‭ ‬المصابين‭.‬

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