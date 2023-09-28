أخو الشهيد: ضحى بنفسه فداء للوطن ونحن جنود في خدمة المملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب وصور: عبدالأمير السلاطنة
شيع أمس جموع من المواطنين شهيد الواجب الوطني المقدس الوكيل أول آدم سالم نصيب من رجال قوة دفاع البحرين البواسل بمقبرة البديع، الذي لحق بركب إخوانه من شهداء الوطن الذين قدموا ارواحهم فداءً للواجب الوطني المقدس ضمن قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» المشاركة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها.
وحرص المشيعون على تعزية أسرة وأهل شهيد الواجب مؤكدين تقديرهم للتضحيات الكبيرة التي يبذلها رجال قوة دفاع البحرين في الدفاع عن الوطن وثغور الدول الشقيقة.
وقال أخو الشهيد آدم سالم نصيب إننا نحتسب أخي شهيدا عند الله عز وجل، وهو ضحى بنفسه فداء للوطن، ونحن جمعيا جنود في خدمة المملكة والملك وولي العهد رئيس الوزراء.
وأعرب أحد أقارب شهيد الواجب عن تقديره لحرص القيادة الحكيمة على مشاركتهم في مصابهم الجلل، منوها بحرص سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان جموع المشيعين لتأدية صلاة الجنازة على شهيد الواجب، كما وجه الشكر إلى جميع أهالي البحرين الذين حرصوا على الوقوف إلى جانب الأسرة في هذا الظرف الكبير.
بدوره حرص علي الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية على المشاركة في تشييع شهيد الواجب، وقال لـ«أخبار الخليج»: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ».
وأضاف أن هذا الموكب المهيب يؤكد أن البحرين كل فجعت بهذا المصاب الجلل، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويتمم الشفاء على المصابين.
كلمات دالة
MENAFN28092023000055011008ID1107161177
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.