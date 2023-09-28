القائد العام يشيد بعمق العلاقات مع باكستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، أمس الخميس، العقيد طيار محمد راحيل شوكات الملحق العسكري لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة المقيم بالرياض والمعتمد لدى المملكة، بمناسبة تعيينه، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالملحق العسكري الباكستاني الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه العسكرية الموكلة إليه، مشيداً بعمق العلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وبالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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