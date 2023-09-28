القائد العام يشيد بعمق العلاقات مع باكستان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بالملحق‭ ‬العسكري‭ ‬الباكستاني‭ ‬الجديد،‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬العسكرية‭ ‬الموكلة‭ ‬إليه،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وبالتعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

‭ ‬حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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