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مجلس النواب الأمريكي يبدأ تحقيقا بشأن عزل بايدن

9/28/2023 7:24:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بدأت‭ ‬لجنة‭ ‬الرقابة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأمريكي‭ ‬أمس‭ ‬تحقيقا‭ ‬يرمي‭ ‬في‭ ‬المحصلة‭ ‬النهائية‭ ‬إلى‭ ‬عزل‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بتهمة‭ ‬إساءة‭ ‬استخدام‭ ‬السلطة‭ ‬والكذب‭ ‬على‭ ‬الشعب،‭ ‬لكن‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬رفضوا‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭. ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬خطوة‭ ‬أولية‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬طويل،‭ ‬وتعتبر‭ ‬بمنزلة‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬تمهيدية‭ ‬للنظر‭ ‬فيما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬أسس‭ ‬صلبة‭ ‬للشروع‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬سيستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬عملية‭ ‬المحاكمة‭ ‬والعزل‭.‬

وخلال‭ ‬جلسة‭ ‬بثت‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الجمهوري‭ ‬جيمس‭ ‬كومر‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬جمعت‭ ‬لجنة‭ ‬الرقابة‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الأدلة‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أساء‭ ‬استخدام‭ ‬المنصب‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬منافع‭ ‬لعائلته‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هو‭ (‬بايدن‭) ‬كذب‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬10‭ ‬مرات،‭ ‬منها‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتحدث‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬عن‭ ‬التجارة،‭ ‬وكذب‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬فارقا‭ ‬كبيرا‭ ‬بين‭ ‬حياته‭ ‬الشخصية‭ ‬ومنصبه،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬فارق‭ ‬أو‭ ‬جدار‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬الأدلة‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬حينما‭ ‬كان‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس‭ ‬طوّر‭ ‬علاقات‭ ‬عائلته‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬منها‭ ‬روسية‭ ‬وأخرى‭ ‬صينية‮»‬‭.‬

واتهم‭ ‬المشرع‭ ‬الجمهوري‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬بالكذب‭ ‬‮«‬حينما‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬عائلته‭ ‬لم‭ ‬تجن‭ ‬المال‭ ‬من‭ ‬الصين،‭ ‬وكذب‭ ‬حتى‭ ‬حينما‭ ‬أظهرت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬عائلته‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬صينية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالمخابرات‭ ‬الصينية‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬9‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬شاركوا‭ ‬أو‭ ‬انتفعوا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المبادلات‭ ‬الشخصية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬شخصيا‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المبادلات،‭ ‬وكان‭ ‬هو‭ ‬العقل‭ ‬المدبر‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬يطالب‭ ‬بالمحاسبة‭ ‬إزاء‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬فساد‭ ‬وكيف‭ ‬قوضت‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬رئاسة‭ ‬بايدن‭ ‬وعرضت‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬للخطر،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬يسيء‭ ‬استخدام‭ ‬السلطة‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬وبدأنا‭ ‬تحت‭ ‬رئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬كيفن‭ ‬مكارثي‭ ‬تحقيقا‭ ‬لعزل‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن،‭ ‬يركز‭ ‬التحقيق‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بايدن‭ ‬قد‭ ‬قام‭ ‬بأشياء‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬طبقا‭ ‬للدستور‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لجنة‭ ‬الرقابة‭ ‬ستنظر‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬ملفا‭ ‬ودليلا‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬أساء‭ ‬استخدام‭ ‬السلطة‮»‬‭.‬

أما‭ ‬الديمقراطيون‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬فقد‭ ‬دحضوا‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭.‬

واعتبروا‭ ‬‮«‬أنها‭ ‬مسيسة‭ ‬ولا‭ ‬هدف‭ ‬منها‭ ‬والحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬باب‭ ‬الإغلاق‭ ‬48‭ ‬ساعة،‭ ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬يسعون‭ ‬لعزل‭ ‬الرئيس‮»‬‭.‬

ويجيز‭ ‬الدستور‭ ‬الأمريكي‭ ‬عزل‭ ‬الرئيس‭ ‬ويوكل‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬للكونجرس‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجرائم‭ ‬الكبرى‭ ‬مثل‭ ‬الخيانة‭. ‬ويبدأ‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عملية‭ ‬التحقيق‭ ‬الممهدة‭ ‬للعزل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ينظم‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬المحاكمة‭ ‬ويحتاج‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬موافقة‭ ‬الثلثين‭.‬

والمقصود‭ ‬بعزل‭ ‬الرئيس‭ ‬هو‭ ‬توجيه‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬محاكمة‭ ‬الرئيس‭.‬

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