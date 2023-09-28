مجلس النواب الأمريكي يبدأ تحقيقا بشأن عزل بايدن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بدأت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي أمس تحقيقا يرمي في المحصلة النهائية إلى عزل الرئيس جو بايدن بتهمة إساءة استخدام السلطة والكذب على الشعب، لكن الديمقراطيين رفضوا هذه الاتهامات. وتعد هذه الجلسة خطوة أولية على طريق طويل، وتعتبر بمنزلة جلسة استماع تمهيدية للنظر فيما إذا كانت هناك أسس صلبة للشروع في التحقيق الذي سيستغرق وقتا طويلا قبل أن تبدأ عملية المحاكمة والعزل.
وخلال جلسة بثت على الهواء مباشرة في واشنطن قال رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر: «منذ يناير الماضي جمعت لجنة الرقابة عددا كبيرا من الأدلة تظهر أن جو بايدن أساء استخدام المنصب العام من أجل منافع لعائلته».
وأضاف: «هو (بايدن) كذب على الشعب الأمريكي 10 مرات، منها أنه لم يتحدث مع عائلته عن التجارة، وكذب حين قال إن هناك فارقا كبيرا بين حياته الشخصية ومنصبه، لكنه لم يكن هناك أي فارق أو جدار». وتابع: «الأدلة أظهرت أن بايدن حينما كان نائبا للرئيس طوّر علاقات عائلته مع شركات في الخارج منها روسية وأخرى صينية».
واتهم المشرع الجمهوري الرئيس الأمريكي بالكذب «حينما قال إن عائلته لم تجن المال من الصين، وكذب حتى حينما أظهرت اللجنة أن عائلته حصلت على ملايين الدولارات من شركة صينية مرتبطة بالمخابرات الصينية».
وذكر أن 9 من أفراد عائلة بايدن «شاركوا أو انتفعوا من هذه المبادلات الشخصية، كما أن جو بايدن شخصيا استفاد من هذه المبادلات، وكان هو العقل المدبر».
وقال إن الشعب الأمريكي يطالب بالمحاسبة إزاء ما فعله بايدن من فساد وكيف قوضت هذه الأفعال رئاسة بايدن وعرضت الأمن القومي الأمريكي للخطر، وذلك حين يسيء استخدام السلطة. وتابع: «وبدأنا تحت رئاسة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي تحقيقا لعزل الرئيس بايدن، يركز التحقيق على ما إذا كان بايدن قد قام بأشياء غير مشروعة طبقا للدستور». وأضاف: «لجنة الرقابة ستنظر في 20 ملفا ودليلا تظهر أن بايدن أساء استخدام السلطة».
أما الديمقراطيون الذين شاركوا في الجلسة فقد دحضوا كل هذه الاتهامات.
واعتبروا «أنها مسيسة ولا هدف منها والحكومة الأمريكية على باب الإغلاق 48 ساعة، وبدلا من حل هذه الأزمة يسعون لعزل الرئيس».
ويجيز الدستور الأمريكي عزل الرئيس ويوكل هذه المهمة للكونجرس في حال ارتكاب الجرائم الكبرى مثل الخيانة. ويبدأ مجلس النواب عملية التحقيق الممهدة للعزل، في حين ينظم مجلس الشيوخ المحاكمة ويحتاج الأمر إلى موافقة الثلثين.
والمقصود بعزل الرئيس هو توجيه الاتهامات التي تفضي إلى محاكمة الرئيس.
MENAFN28092023000055011008ID1107161175
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.