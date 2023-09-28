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دقلو والبرهان في السعودية.. اتفاق مرتقب برعاية الأمير محمد بن سلمان

9/28/2023 7:24:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ (‬صحيفة‭ ‬العرب‭): ‬علمت‭ ‬العرب‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬سوداني‭ ‬مطلع‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬الانتقالي‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ (‬حميدتي‭) ‬وصلا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬إلى‭ ‬السعودية،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬مسار‭ ‬مفاوضات‭ ‬جديدة‭ ‬برعاية‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬تشمل‭ ‬اتفاقا‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وخارطة‭ ‬طريق‭ ‬سياسية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

وتأتي‭ ‬الزيارة‭ ‬غير‭ ‬المعلنة‭ ‬والتي‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬تجري‭ ‬وسط‭ ‬تكتم‭ ‬سعودي‭ ‬سوداني‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬توقف‭ ‬مفاوضات‭ ‬جدة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬بدفع‭ ‬سعودي‭ ‬أمريكي‭ ‬وتوصلت‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬لاتفاق‭ ‬هش‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬كان‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬ينهار‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬تبادل‭ ‬للقصف‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬وتبادل‭ ‬للاتهامات‭ ‬بخرقه‭.‬

ولم‭ ‬يسبق‭ ‬لقائدي‭ ‬الجيش‭ ‬والدعم‭ ‬السريع‭ ‬أن‭ ‬التقيا‭ ‬مباشرة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬لا‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬ولا‭ ‬في‭ ‬خارجه‭ ‬واقتصرت‭ ‬جولات‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬جدة‭ ‬على‭ ‬ممثلين‭ ‬عنهما‭.‬

وليس‭ ‬واضحا‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الجنرالان‭ ‬والشريكان‭ ‬السابقان‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الحكم‭ ‬الانتقالي‭ ‬سيعقدان‭ ‬مباحثات‭ ‬مباشرة‭ ‬برعاية‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬أم‭ ‬ستكون‭ ‬مباحثات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الحالات‭ ‬يعطي‭ ‬وصولهما‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬إشارة‭ ‬ايجابية‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬جديد‭ ‬قد‭ ‬يسرع‭ ‬وقفا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬ومنه‭ ‬يصار‭ ‬إلى‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬سياسية‭ ‬جديدة‭ ‬يجري‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تفاصيلها‭ ‬لإنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬بينما‭ ‬أظهرت‭ ‬السعودية‭ ‬أو‭ ‬تطمح‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬دبلوماسي‭ ‬إقليمي‭ ‬ودولي‭ ‬وازن‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬أزمات‭ ‬إقليمية‭ ‬وحتى‭ ‬دولية‭ ‬وسبق‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬عرضت‭ ‬التوسط‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عامين‭. ‬

وقد‭ ‬استضافت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬أشغال‭ ‬القمة‭ ‬العربية،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬إشارة‭ ‬واضحة‭ ‬من‭ ‬الرياض‭ ‬للعب‭ ‬دور‭ ‬الوسيط‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭ ‬وانهاء‭ ‬الحرب‭.‬

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬البرهان‭ ‬ودقلو‭ ‬للمملكة‭ ‬بينما‭ ‬يبدي‭ ‬الطرفان‭ ‬رغبة‭ ‬للتفاوض‭ ‬وإنهاء‭ ‬الحرب،‭ ‬لكن‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬يطرح‭ ‬شروطا‭ ‬لا‭ ‬يقبلها‭ ‬الآخر‭ ‬وقد‭ ‬يعمل‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬على‭ ‬تقريب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

وكان‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬قد‭ ‬أعرب‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬استعداد‭ ‬مشروط‭ ‬للتفاوض‭ ‬مع‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ (‬حميدتي‭)‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬الآن‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬قناعة‭ ‬لديه‭ ‬بالانتصار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭.‬

وبعد‭ ‬خطابه‭ ‬أمام‭ ‬الدورة‭ ‬الـ78‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬قال‭ ‬البرهان‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬بي‭.‬سي‭) ‬إنه‭ ‬سيجلس‭ ‬مع‭ ‬حميدتي،‭ ‬طالما‭ ‬أنه‭ ‬ملتزم‭ ‬بحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تعهد‭ ‬به‭ ‬الجانبان‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬قيادة‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬المتمردة‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬رشدها‭ ‬وسحب‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬ثكناتها‭ ‬فسوف‭ ‬نجلس‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬منهم‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنَّ‭ ‬‮«‬السودان‭ ‬سيبقى‭ ‬موحدا‮»‬،‭ ‬مستبعدا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مصير‭ ‬بلاده‭ ‬كالصومال‭. ‬

كما‭ ‬عبر‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬عن‭ ‬استعداده‭ ‬للتفاوض‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬عودة‭ ‬الجيش‭ ‬للثكنات‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬طرح‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭. ‬

وأعلن‭ ‬عبر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬أنه‭ ‬مستعد‭ ‬لبدء‭ ‬محادثات‭ ‬سياسية‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬سلام‭. ‬وجاء‭ ‬كلام‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بعيد‭ ‬خطاب‭ ‬تصعيدي‭ ‬للبرهان‭ ‬أمام‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حذر‭ ‬خلاله‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬الحرب‭ ‬كامل‭ ‬المنطقة‭.‬

وعرض‭ ‬مبادرة‭ ‬لوقف‭ ‬القتال‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬وحركات‭ ‬مسلحة‭ ‬‮«‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬شامل‮»‬‭ ‬للأزمة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬طرفي‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬السعودية‭.‬

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