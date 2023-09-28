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السوداني يوجه بإنزال أقصى العقوبات بحق المتسببين بحادث الحريق

9/28/2023 7:24:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بغداد‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬وجه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬بإنزال‭ ‬أقصى‭ ‬العقوبات‭ ‬بحق‭ ‬المقصرين‭ ‬والمهملين‭ ‬في‭ ‬حريق‭ ‬قضاء‭ ‬الحمدانية‭ ‬شمالي‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬400‭ ‬كم‭ ‬شمالي‭ ‬بغداد‭. ‬

وذكر‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ (‬واع‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تابع‭ ‬ميدانياً‭ ‬تقديم‭ ‬العلاج‭ ‬للمصابين‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬حريق‭ ‬قضاء‭ ‬الحمدانية،‭ ‬وزار‭ ‬الراقدين‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الجمهوري‭ ‬ومستشفى‭ ‬الحمدانية،‭ ‬يرافقه‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬والصحة‭ ‬والثقافة‭ ‬والهجرة‮»‬‭. ‬واطلع‭ ‬السوداني‭ ‬‮«‬على‭ ‬أوضاع‭ ‬المصابين‭ ‬واستمع‭ ‬إلى‭ ‬ذوي‭ ‬الضحايا‭ ‬وقدّم‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬لهم‮»‬،‭ ‬موجهاً‭ ‬‮«‬بتوفير‭ ‬جميع‭ ‬مستلزمات‭ ‬العلاج‭ ‬دون‭ ‬تلكؤ،‭ ‬ونقل‭ ‬الحالات‭ ‬الحرجة‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬العراق‭ ‬للتشافي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعاً،‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬توجيهاته‭ ‬بمواصلة‭ ‬تفتيش‭ ‬المباني‭ ‬العامة‭ ‬وقاعات‭ ‬المناسبات‭ ‬والمطاعم‭ ‬والفنادق،‭ ‬وفحص‭ ‬شروط‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬والاحتياطات‭ ‬وإجراءات‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الحرائق‭ ‬والحوادث‭ ‬المحتملة‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬السوداني‭ ‬‮«‬على‭ ‬تحمل‭ ‬مديري‭ ‬الوحدات‭ ‬الإدارية‭ ‬مسؤولية‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‮»‬،‭ ‬موجها‭ ‬بـ«إنزال‭ ‬أقصى‭ ‬العقوبات‭ ‬القانونية‭ ‬بحق‭ ‬المقصرين‭ ‬والمهملين‭ ‬المتسببين‭ ‬بحادثة‭ ‬الحريق‭ ‬الأليم‮»‬‭.‬

ووصل‭ ‬السوداني،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬امس،‭ ‬إلى‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬تداعيات‭ ‬حادث‭ ‬الحريق‭ ‬الأليم‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬الحمدانية‭. ‬وكان‭ ‬حريق‭ ‬قد‭ ‬التهم‭ ‬قاعة‭ ‬للأعراس‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬الحمدانية‭ ‬شمالي‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬ما
أدى‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬93‭ ‬قتيلا‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬مصاب،‭ ‬وفق‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬العراقي‭ ‬الدكتور‭ ‬صالح‭ ‬الحسناوي‭. ‬

وقد‭ ‬ساد‭ ‬حزن‭ ‬ممزوج‭ ‬بالغضب‭ ‬بلدة‭ ‬قرقوش‭ ‬العراقية‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬زفاف‭ ‬وأودى‭ ‬بمائة‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الأقلّ،‭ ‬ووسط‭ ‬الألم‭ ‬والتساؤلات‭ ‬تعهّد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بـ«إنزال‭ ‬أقصى‭ ‬العقوبات‮»‬‭ ‬بحق‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬المأساة‭. ‬

وقتل‭ ‬مائة‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأصيب‭ ‬150‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬غير‭ ‬نهائية‭ ‬نشرتها‭ ‬السلطات‭ ‬جراء‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الأعراس‭ ‬في‭ ‬قرقوش‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭. ‬وكان‭ ‬في‭ ‬القاعة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مستوفية‭ ‬شروط‭ ‬السلامة‭ ‬نحو‭ ‬900‭ ‬مدعوّ‭ ‬لحظة‭ ‬وقوع‭ ‬الحريق،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭. ‬

‭ ‬وفي‭ ‬كنيسة‭ ‬الطاهرة‭ ‬للسريان‭ ‬الكاثوليك‭ ‬في‭ ‬قرقوش‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬شارك‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬قدّاس‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬الضحايا‭. ‬وجلست‭ ‬نساء‭ ‬متشحات‭ ‬بالسواد‭ ‬على‭ ‬المقاعد‭ ‬الخشبية‭ ‬وبدا‭ ‬الحزن‭ ‬والألم‭ ‬على‭ ‬وجوههن‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬أيضاً‭ ‬بعض‭ ‬الناجين‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬ضمّدت‭ ‬يده‭ ‬المحروقة‭ ‬كما‭ ‬شاهد‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ووضعت‭ ‬صور‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬أطفال‭ ‬ورجال‭ ‬ونساء‭ ‬حول‭ ‬مذبح‭ ‬الكنيسة‭. ‬

وشيّع‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬بعض‭ ‬الضحايا‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬فيما‭ ‬يتوقّع‭ ‬أن‭ ‬تلي‭ ‬ذلك‭ ‬مراسم‭ ‬دفن‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭. ‬أما‭ ‬العروسان‭ ‬فكتبت‭ ‬لهما‭ ‬النجاة،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬قريب‭ ‬العريس‭ ‬جميل‭ ‬جميل‭. ‬وأكّد‭ ‬جميل‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حالتهما‭ ‬جيدة،‭ ‬كانت‭ ‬حروقهما‭ ‬بسيطة‭ ‬لأنهما‭ ‬عندما‭ ‬بدآ‭ ‬بالرقص‭ ‬حين‭ ‬اندلعت‭ ‬النيران‭ ‬من‭ ‬السقف‭ ‬توجها‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬المطبخ‭ ‬وخرجا‮»‬‭. ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنهما‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬لكنهما‭ ‬فقدا‭ ‬أحباءهما‭. ‬وبحسب‭ ‬جميل‭ ‬‮«‬العروس‭ ‬فقدت‭ ‬كل‭ ‬أهلها‭ ‬وثلاثة‭ ‬من‭ ‬إخوتها‭ ‬وأعمامها‭ ‬جميعهم‭ ‬وأولاد‭ ‬أعمامها‭ ‬الصغار،‭ ‬والعريس‭ ‬فقد‭ ‬أمّه‮»‬‭. ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬أوقفت‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬العراقية‭ ‬14‭ ‬شخصاً‭ ‬‮«‬بينهم‭ ‬10‭ ‬عمال‭ ‬وصاحب‭ ‬القاعة‭ ‬و3‭ ‬متورطين‭ ‬بإشعال‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬خلال‭ ‬الحادث‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭. ‬

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