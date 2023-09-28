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ثلاثة قتلى في إطلاق نار مزدوج في مدينة روتردام الهولندية

9/28/2023 7:24:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00


روتردام‭ (‬هولندا‭) ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬قُتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فتح‭ ‬مسلح‭ ‬يرتدي‭ ‬ملابس‭ ‬قتالية‭ ‬وسترة‭ ‬واقية‭ ‬من‭ ‬الرصاص‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬ومستشفى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬روتردام‭ ‬الهولندية‭ ‬الخميس‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الهولندية‭ ‬للصحفيين‭ ‬إن‭ ‬دافع‭ ‬الهجوم‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مجهولا‭. ‬وألقي‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬مطلق‭ ‬النار‭ ‬البالغ‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬أضرم‭ ‬النار‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬والمستشفى‭. ‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬فريد‭ ‬فيستربيكي‭ ‬للصحفيين‭ ‬إن‭ ‬الرجل‭ ‬اقتحم‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭ ‬أولا‭ ‬وفتح‭ ‬النار‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬امرأة‭ ‬تبلغ‭ ‬39‭ ‬عاما‭ ‬وإصابة‭ ‬ابنتها‭ ‬البالغة‭ ‬14‭ ‬عاما‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وفاتها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

ثم‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬إيراسموس‭ ‬إم‭ ‬سي‮»‬‭ ‬وأطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬مدرّس‭ ‬يبلغ‭ ‬46‭ ‬عاما،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشعل‭ ‬حريقا‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬المنشأة،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬الذعر‭. ‬

اقتحمت‭ ‬وحدة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬المستشفى،‭ ‬فيما‭ ‬هرع‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬المبنى‭ ‬مسعفون‭ ‬مذعورون‭ ‬يرتدون‭ ‬سترات‭ ‬بيضاء‭ ‬وهم‭ ‬يدفعون‭ ‬مرضى‭ ‬على‭ ‬كراس‭ ‬متحركة‭ ‬ونقالات‭. ‬

وتم‭ ‬اعتقال‭ ‬مطلق‭ ‬النار‭ ‬بعيد‭ ‬ذلك،‭ ‬وقال‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬هوغو‭ ‬هيلينار‭ ‬للصحفيين‭ ‬إن‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬كان‭ ‬يتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭ ‬بعد‭ ‬اعتقاله‭. ‬

وأضاف‭ ‬هيلينار‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬عن‭ ‬دوافع‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬المروّع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭. ‬التحقيق‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬جاريا‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬إنها‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬سلاحا‭ ‬ناريا‭ ‬واحدا‭ ‬فقط‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬له‭ ‬شركاء‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬المشتبه‭ ‬به،‭ ‬وهو‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬المنشأة،‭ ‬كان‭ ‬معروفا‭ ‬لدى‭ ‬السلطات‭ ‬بسبب‭ ‬إدانته‭ ‬بإساءة‭ ‬معاملة‭ ‬الحيوانات‭. ‬

ويجري‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬طالبا‭ ‬لدى‭ ‬المدرّس‭ ‬الذي‭ ‬أرداه‭ ‬بالرصاص‭. ‬وتعتقد‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬وابنتها‭ ‬كانتا‭ ‬جارتين‭ ‬مقربتين‭ ‬للمشتبه‭ ‬به،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬ويستربيكي‭ ‬إلى‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬هجومين‭ ‬محددي‭ ‬الأهداف‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الشرطة‭ ‬قد‭ ‬وصفت‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأنه‭ ‬يرتدي‭ ‬ملابس‭ ‬‮«‬قتالية‮»‬،‭ ‬وطويل‭ ‬القامة‭ ‬وشعره‭ ‬أسود‭ ‬ويحمل‭ ‬حقيبة‭ ‬ظهر‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬روتردام‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬طالب‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬غاضب‭ ‬وحزين‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬صدمنا‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬المروع‭... ‬المشاعر‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬متأججة‮»‬‭.‬

تحدّث‭ ‬شهود‭ ‬عن‭ ‬مشاهد‭ ‬الفوضى‭ ‬فيما‭ ‬حلّقت‭ ‬مروحيات‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬المنطقة‭ ‬واتخذ‭ ‬قناصة‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬مواقعهم‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المستشفى‭. ‬

وقال‭ ‬طالب‭ ‬طبّ‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬آر‭ ‬تي‭ ‬إل‭ ‬نيوز‮»‬،‭ ‬‮«‬في‭ ‬البداية‭ ‬وقع‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الرابع‭. ‬أطلقت‭ ‬أربعة‭ ‬أو‭ ‬خمسة‭ ‬عيارات‭. ‬ثم‭ ‬ألقيت‭ ‬زجاجة‭ ‬حارقة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬التعليمي‮»‬‭.‬

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