الاتحاد الآسيوي يهنئ بنجاح ((عمومية)) الاتحاد البحريني لكرة القدم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعرب‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لشؤون‭ ‬الاتحادات‭ ‬الأعضاء‭ ‬وحيد‭ ‬كرداني،‭ ‬عن‭ ‬تهنئة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭. ‬‮

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وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬وتهنئة‭ ‬تلقتها‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وحملت‭ ‬توقيع‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مثالي‭ ‬لاجتماع‭ ‬جمعيته‭ ‬العمومية،‭ ‬مقدمًا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬شكره‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬مساندته‭ ‬لممثلي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لمتابعة‭ ‬ومراقبة‭ ‬الاجتماع‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬وأعرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬عن‭ ‬أمنياته‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬