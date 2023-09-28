Friday, 29 September 2023 06:19 GMT

الاتحاد الآسيوي يهنئ بنجاح ((عمومية)) الاتحاد البحريني لكرة القدم

9/28/2023 7:24:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعرب‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لشؤون‭ ‬الاتحادات‭ ‬الأعضاء‭ ‬وحيد‭ ‬كرداني،‭ ‬عن‭ ‬تهنئة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭. ‬‮

وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬وتهنئة‭ ‬تلقتها‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وحملت‭ ‬توقيع‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مثالي‭ ‬لاجتماع‭ ‬جمعيته‭ ‬العمومية،‭ ‬مقدمًا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬شكره‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬مساندته‭ ‬لممثلي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لمتابعة‭ ‬ومراقبة‭ ‬الاجتماع‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬وأعرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬عن‭ ‬أمنياته‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

MENAFN28092023000055011008ID1107161171

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث