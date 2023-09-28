الاتحاد الآسيوي يهنئ بنجاح ((عمومية)) الاتحاد البحريني لكرة القدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعرب نائب الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لشؤون الاتحادات الأعضاء وحيد كرداني، عن تهنئة الاتحاد الآسيوي للاتحاد البحريني لكرة القدم، بعد النجاح الكبير الذي حققه الاجتماع الثالث للجمعية العمومية، والذي عقد يوم 18 سبتمبر 2023 في فندق كراون بلازا.
وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في رسالة شكر وتقدير وتهنئة تلقتها الأمانة العامة بالاتحاد البحريني لكرة القدم، وحملت توقيع نائب الأمين العام، أن الاتحاد البحريني نجح في تنظيم مثالي لاجتماع جمعيته العمومية، مقدمًا الاتحاد الآسيوي شكره للاتحاد البحريني على مساندته لممثلي الاتحاد الآسيوي لمتابعة ومراقبة الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، وأعرب الاتحاد الآسيوي في رسالته عن أمنياته للاتحاد البحريني لكرة القدم بالتوفيق والنجاح.
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