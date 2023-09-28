تعيين أحمد العامر مديرًا للدوريلجنة كرة القدم الشاطئية تناقش مستجدات ((دوري مراسي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقدت لجنة كرة القدم الشاطئية التابعة للاتحاد البحريني لكرة القدم اجتماعًا دوريًا بمقر الاتحاد، وذلك برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنتي كرة القدم الصالات والشواطئ عارف المناعي. وتضم اللجنة نائب رئيس لجنة كرة القدم الصالات والشواطئ محمد العجمي، والأعضاء: بدر شمسان، أحمد العامر، وطلال مسامح (مقرر اللجنة). وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس لجنتي كرة القدم الصالات والشواطئ عارف المناعي بجميع الأعضاء، مشيدًا بعمل الأعضاء خلال الفترة المقبلة، وناقلاً تمنياته للجنة بالتوفيق والنجاح في أداء مهامها.
وأكد المناعي أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهود، بهدف تطوير لعبة كرة القدم الشاطئية، على الشكل الذي يدفعها نحو تحقيق النتائج المشرفة في مختلف المشاركات، مضيفًا أن اتحاد الكرة يحرص دائما على تسخير الإمكانيات كافة التي تسهم في تطوير اللعبة، من خلال الخطط والبرامج التي ترفع من مستوى كل منتسبيها من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين.
وناقشت اللجنة مستجدات دوري مراسي لكرة القدم الشاطئية، والمقرر انطلاقه قريبًا، إذ وصل عدد الفرق المشاركة إلى 17 فريقًا سيتم اعتمادهم وتحديد موعد للقرعة خلال الأيام المقبلة. وأقر المجتمعون تعيين عضو اللجنة أحمد العامر مديرًا لدوري مراسي لكرة القدم الشاطئية.
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