تعيين أحمد العامر مديرًا للدوريلجنة كرة القدم الشاطئية تناقش مستجدات ((دوري مراسي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اجتماعًا‭ ‬دوريًا‭ ‬بمقر‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وذلك‭ ‬برئاسة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنتي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الصالات‭ ‬والشواطئ‭ ‬عارف‭ ‬المناعي‭. ‬وتضم‭ ‬اللجنة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الصالات‭ ‬والشواطئ‭ ‬محمد‭ ‬العجمي،‭ ‬والأعضاء‭: ‬بدر‭ ‬شمسان،‭ ‬أحمد‭ ‬العامر،‭ ‬وطلال‭ ‬مسامح‭ (‬مقرر‭ ‬اللجنة‭). ‬وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنتي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الصالات‭ ‬والشواطئ‭ ‬عارف‭ ‬المناعي‭ ‬بجميع‭ ‬الأعضاء،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بعمل‭ ‬الأعضاء‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وناقلاً‭ ‬تمنياته‭ ‬للجنة‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامها‭.‬

وأكد‭ ‬المناعي‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬تتطلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود،‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية،‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬يدفعها‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المشرفة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاركات،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬يحرص‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬تسخير‭ ‬الإمكانيات‭ ‬كافة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬اللعبة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬كل‭ ‬منتسبيها‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬فنية‭ ‬وإدارية‭ ‬ولاعبين‭.‬

وناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬مستجدات‭ ‬دوري‭ ‬مراسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية،‭ ‬والمقرر‭ ‬انطلاقه‭ ‬قريبًا،‭ ‬إذ‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬فريقًا‭ ‬سيتم‭ ‬اعتمادهم‭ ‬وتحديد‭ ‬موعد‭ ‬للقرعة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭. ‬وأقر‭ ‬المجتمعون‭ ‬تعيين‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬أحمد‭ ‬العامر‭ ‬مديرًا‭ ‬لدوري‭ ‬مراسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭.‬