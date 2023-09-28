اتفاقية تعاون بين (كاف) واتحاد كأس الخليج العربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - (د ب أ) وقع باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، والشيخ حمد بن خليفة أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي للعبة، مذكرة تفاهم تاريخية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وذكر كاف عبر موقعه الرسمي، أمس الخميس، أن مذكرة التفاهم تهدف لتطوير ورفع جودة كرة القدم وجعل كرة القدم في أفريقيا ومنطقة الخليج قادرة على المنافسة عالميا.
وقال موتسيبي «نحن متحمسون للغاية للعمل مع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم لجعل تلك اللعبة في أفريقيا ومنطقة الخليج من بين الأفضل في العالم».
وأضاف المسؤول الجنوب أفريقي أن إمكانات ما يمكننا تحقيقه من خلال العمل معا هائلة.
وأوضح «أود أن أشكر الشيخ حمد بن خليفة أحمد آل ثاني لكونه صديقا ملتزما لكاف على مدار سنوات عديدة وعلى العمل معا والشراكة مع الاتحاد الأفريقي لتطوير وتنمية كرة القدم في القارة السمراء ومنطقة الخليج».
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