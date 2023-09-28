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اتفاقية تعاون بين (كاف) واتحاد كأس الخليج العربي

9/28/2023 7:24:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) ‬وقع‭ ‬باتريس‭ ‬موتسيبي،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كاف‭)‬،‭ ‬والشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬للعبة،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬تاريخية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة‭.‬

وذكر‭ ‬كاف‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬أن‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬تهدف‭ ‬لتطوير‭ ‬ورفع‭ ‬جودة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وجعل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬أفريقيا‭ ‬ومنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬عالميا‭.‬

وقال‭ ‬موتسيبي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للغاية‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لجعل‭ ‬تلك‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬أفريقيا‭ ‬ومنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقي‭ ‬أن‭ ‬إمكانات‭ ‬ما‭ ‬يمكننا‭ ‬تحقيقه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬معا‭ ‬هائلة‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬لكونه‭ ‬صديقا‭ ‬ملتزما‭ ‬لكاف‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭ ‬وعلى‭ ‬العمل‭ ‬معا‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬لتطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬ومنطقة‭ ‬الخليج‮»‬‭.‬



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