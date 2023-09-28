الاتحاد الألماني يتوقع عجزا يصل إلى 15 مليون يورو

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرانكفورت (د ب أ): قال ستيفان جرونوالد أمين صندوق الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الاتحاد يتوقع عجزا يصل إلى 15 مليون يورو (8ر15 مليون دولار) من مقره الجديد العام المقبل.
وقال جرونوالد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الرقم يأتي من الإيرادات والنفقات المتوقعة حول المقر في فرانكفورت الذي افتتح في عام 2022 وتكلف 30 مليون يورو أكثر من الميزانية الأساسية التي كانت موضوعة له والتي تقدر بـ150 مليون يورو. ولكن جرونوالد أكد أن الاتحاد الألماني سيحقق المزيد من الأموال في المستقبل من خلال اتفاقية أساسية جديدة مع رابطة الدوري الألماني والتي سيتم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الألماني اليوم الجمعة.
وسيحصل الاتحاد الألماني على ما يقرب من 39 مليون يورو في العام من الرابطة، بدلا من 26 مليون يورو، وذلك حتى عام .2029 وسيدفع الاتحاد للرابطة 5ر12 مليون يورو بدلا من 20 مليون يورو مقابل حقوق الإعلان مع لاعبي الفرق الدوليين.
وقال جرونوالد: الاتفاقية الأساسية الجديدة تضمن الاستقرار المالي للاتحاد الألماني والروابط الإقليمية والمحلية. ويمكن تمويل التدابير المهمة والمشروعات في كرة القدم للهواة من خلال تلك الأموال.
ويحتاج الاتحاد الألماني، الذي يعاني من ضائقة مالية، لهذه الأموال لأنه حقق عجزا يصل إلى 33.5 مليون يورو لعام 2021، ويرجع ذلك جزئيا إلى وضع أحكام لدفع الضرائب.
واتخذ الاتحاد الألماني إجراءات لخفض العجز الهيكلي إلى 5ر4 ملايين يورو، حيث قال جرونوالد أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات في ميزانية عام.2024
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