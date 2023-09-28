الاتحاد الألماني يتوقع عجزا يصل إلى 15 مليون يورو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬ستيفان‭ ‬جرونوالد‭ ‬أمين‭ ‬صندوق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يتوقع‭ ‬عجزا‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬8ر15‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬من‭ ‬مقره‭ ‬الجديد‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬جرونوالد‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬إن‭ ‬الرقم‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬الإيرادات‭ ‬والنفقات‭ ‬المتوقعة‭ ‬حول‭ ‬المقر‭ ‬في‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وتكلف‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الميزانية‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬موضوعة‭ ‬له‭ ‬والتي‭ ‬تقدر‭ ‬بـ150‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭. ‬ولكن‭ ‬جرونوالد‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬سيحقق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتفاقية‭ ‬أساسية‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭.‬

وسيحصل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬39‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬الرابطة،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ .‬2029‭ ‬وسيدفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬للرابطة‭ ‬5ر12‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬مقابل‭ ‬حقوق‭ ‬الإعلان‭ ‬مع‭ ‬لاعبي‭ ‬الفرق‭ ‬الدوليين‭.‬

وقال‭ ‬جرونوالد‭: ‬الاتفاقية‭ ‬الأساسية‭ ‬الجديدة‭ ‬تضمن‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬والروابط‭ ‬الإقليمية‭ ‬والمحلية‭. ‬ويمكن‭ ‬تمويل‭ ‬التدابير‭ ‬المهمة‭ ‬والمشروعات‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للهواة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭.‬

ويحتاج‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني،‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬ضائقة‭ ‬مالية،‭ ‬لهذه‭ ‬الأموال‭ ‬لأنه‭ ‬حقق‭ ‬عجزا‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬33‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬لعام‭ ‬2021،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬جزئيا‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬أحكام‭ ‬لدفع‭ ‬الضرائب‭.‬

واتخذ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬إجراءات‭ ‬لخفض‭ ‬العجز‭ ‬الهيكلي‭ ‬إلى‭ ‬5ر4‭ ‬ملايين‭ ‬يورو،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬جرونوالد‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬عام‭.‬2024‭ ‬

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