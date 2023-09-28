((فينواي سبورتس)) تبيع جزءا من حصتها في ليفربول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قررت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬فينواس‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬بيع‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حصتها‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬لشركة‭ ‬الاستثمار‭ ‬الرياضي‭ ‬‮«‬ديناستي‭ ‬إيكويتي‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬‮«‬فينواي‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬منذ‭ ‬فترة،‭ ‬رغم‭ ‬نفيها‭ ‬إشارات‭ ‬لبيع‭ ‬النادي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬مضى،‭ ‬وتهدف‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬أموال‭ ‬لسداد‭ ‬ديون‭ ‬وحل‭ ‬الأزمات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬النادي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬والنفقات‭ ‬الرأسمالية‭ ‬العديدة‭.‬

ولن‭ ‬يؤثر‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬طويل‭ ‬المدى‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬‮«‬فينواي‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ليفربول،‭ ‬ووصفت‭ ‬مصادر‭ ‬مساهمة‭ ‬‮«‬ديناستي‮»‬‭ ‬بالسلبية‭ ‬ولن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬النادي‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭.‬

وترى‭ ‬‮«‬فينواي‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬ليفربول‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مرنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاته‭ ‬الحالية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬فيما‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬الاستثمار‭ ‬مقدمة‭ ‬لبيع‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وقال‭ ‬مايك‭ ‬جوردون،‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬فينواي‭ ‬سبورتس‮»‬‭: ‬‮«‬التزامنا‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬سيظل‭ ‬قويا‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬دائما‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬قلنا‭ ‬دائما‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬شريك‭ ‬استثماري‭ ‬مناسب‭ ‬لليفربول،‭ ‬فسنستغل‭ ‬الفرصة‭ ‬لمساعدة‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬التحلي‭ ‬بالمرونة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬وللنمو‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وستساهم‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬الديون‭ ‬البنكية‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬خلال‭ ‬أزمة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأموال‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أنفيلد‮»‬‭ ‬وبناء‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬أكسا‮»‬‭ ‬للتدريبات‭ ‬وإعادة‭ ‬شراء‭ ‬مركز‭ ‬تدريبات‭ ‬‮«‬ميلوود‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فريق‭ ‬السيدات‭ ‬وكذلك‭ ‬التعاقدات‭ ‬الجديدة‭.‬



