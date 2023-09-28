السعودية إلى ربع النهائي في الآسياد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) - (أ ف ب): اكتمل عقد الدور ربع نهائي في مسابقة كرة القدم للرجال ضمن دورة الألعاب الآسيوية، مع تأهل السعودية واليابان أمس الخميس. وتغلبت السعودية على الهند 2-0 في هوانغلونغ، فيما سحقت اليابان ميانمار 8-0 في شياوشان في ختام مباريات دور الـ16.
وقاد محمد مران «الأخضر الأولمبي» بتسجيله الهدفين (51 و57) بعد شوط أول سلبي.
واهتزت شباك المنتخب السعودي مرة واحدة حتى الآن في أربع مباريات.
وتلعب السعودية الأحد مع أوزبكستان الفائزة على إندونيسيا 2-0 بعد التمديد، إيران مع هونغ كونغ، اليابان مع كوريا الشمالية والصين مع كوريا الجنوبية حاملة اللقب والمرشحة للفوز.
ويشارك في مسابقة الرجال لاعبون تحت 24 عاماً بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين فوق السن.
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