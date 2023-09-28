السعودية إلى ربع النهائي في الآسياد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اكتمل‭ ‬عقد‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للرجال‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬مع‭ ‬تأهل‭ ‬السعودية‭ ‬واليابان‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭. ‬وتغلبت‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬الهند‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬هوانغلونغ،‭ ‬فيما‭ ‬سحقت‭ ‬اليابان‭ ‬ميانمار‭ ‬8‭-‬0‭ ‬في‭ ‬شياوشان‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭.‬

وقاد‭ ‬محمد‭ ‬مران‭ ‬‮«‬الأخضر‭ ‬الأولمبي‮»‬‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدفين‭ (‬51‭ ‬و57‭) ‬بعد‭ ‬شوط‭ ‬أول‭ ‬سلبي‭.‬

واهتزت‭ ‬شباك‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭.‬

وتلعب‭ ‬السعودية‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬أوزبكستان‭ ‬الفائزة‭ ‬على‭ ‬إندونيسيا‭ ‬2‭-‬0‭ ‬بعد‭ ‬التمديد،‭ ‬إيران‭ ‬مع‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬اليابان‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬والصين‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬والمرشحة‭ ‬للفوز‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬لاعبون‭ ‬تحت‭ ‬24‭ ‬عاماً‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬فوق‭ ‬السن‭.‬











