قطر تحرز الذهب بـ ((الشاطئية))

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين)(أ ف ب): أحرز منتخب قطر ذهبيته الأولى في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية، بعد احتفاظه بلقب مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية أمس الخميس.
وواصل المنتخب القطري المكوّن من شريف يونس سامبا وأحمد تيجان جانكو عروضه المميزة، متفوقاً على الصينيين ووجياشين وموتايلبيو أبودوهاليكيجيانغ 22-20 و21-16، في اليوم الخامس من الألعاب.
وأضافت قطر ذهبيتها إلى فضية وبرونزيتين في رماية السكيت.
وقال محمد سالم الكواري رئيس بعثة الطائرة الشاطئية لفرانس برس: «الشباب كانوا عند حسن الظن، وقدموا مباراة كبيرة، انتهت أيضا 2-0، مثل جميع مبارياتهم في الدورة».
تابع: «المنافس الصيني كان قويًا جدًا خصوصًا أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره وسنلتقي به مجددًا في المكسيك لأنه معنا في نفس المجموعة في كأس العالم.. نفتخر جدًا بهذا الإنجاز في اتحاد الكرة الطائرة خصوصًا أنها الميدالية الذهبية الأولى لقطر في الدورة».
وكان منتخب قطر، المتوّج ببرونزية أولمبياد طوكيو، أحرز ذهبية دورة الألعاب الآسيوية السابقة في إندونيسيا عام 2018.
وقال مدير المنتخب القطري محمد عنبر: «هدفنا كان الحلول بين الثلاثة الأوائل ثم إحراز الذهبية. هذا دافع لنا لكأس العالم المقررة في المكسيك بعد أسبوعين».
وُلد يونس البالغ 28 عاماً ونشأ في السنغال بالقرب من الشاطئ، لذلك كانت ممارسة تلك الرياضة أمراً طبيعياً. وبدأ بالمسار الذي أوصله إلى قطر ليمثل الدولة بشكل احترافي منذ عام 2014.
أما تيجان المولود في إفريقيا أيضاً عام 1995، فقد غادر موطنه غامبيا في عام 2010.
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