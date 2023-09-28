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قطر تحرز الذهب بـ ((الشاطئية))

9/28/2023 7:24:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭)(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحرز‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬ذهبيته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية،‭ ‬بعد‭ ‬احتفاظه‭ ‬بلقب‭ ‬مسابقة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

وواصل‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭ ‬شريف‭ ‬يونس‭ ‬سامبا‭ ‬وأحمد‭ ‬تيجان‭ ‬جانكو‭ ‬عروضه‭ ‬المميزة،‭ ‬متفوقاً‭ ‬على‭ ‬الصينيين‭ ‬ووجياشين‭ ‬وموتايلبيو‭ ‬أبودوهاليكيجيانغ‭ ‬22‭-‬20‭ ‬و21‭-‬16،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭.‬

وأضافت‭ ‬قطر‭ ‬ذهبيتها‭ ‬إلى‭ ‬فضية‭ ‬وبرونزيتين‭ ‬في‭ ‬رماية‭ ‬السكيت‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬سالم‭ ‬الكواري‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬الشباب‭ ‬كانوا‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬الظن،‭ ‬وقدموا‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة،‭ ‬انتهت‭ ‬أيضا‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬مثل‭ ‬جميع‭ ‬مبارياتهم‭ ‬في‭ ‬الدورة‮»‬‭.‬

تابع‭: ‬‮«‬المنافس‭ ‬الصيني‭ ‬كان‭ ‬قويًا‭ ‬جدًا‭ ‬خصوصًا‭ ‬أنه‭ ‬يلعب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره‭ ‬وسنلتقي‭ ‬به‭ ‬مجددًا‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬لأنه‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.. ‬نفتخر‭ ‬جدًا‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬خصوصًا‭ ‬أنها‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الأولى‭ ‬لقطر‭ ‬في‭ ‬الدورة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬منتخب‭ ‬قطر،‭ ‬المتوّج‭ ‬ببرونزية‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو،‭ ‬أحرز‭ ‬ذهبية‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬محمد‭ ‬عنبر‭: ‬‮«‬هدفنا‭ ‬كان‭ ‬الحلول‭ ‬بين‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأوائل‭ ‬ثم‭ ‬إحراز‭ ‬الذهبية‭. ‬هذا‭ ‬دافع‭ ‬لنا‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‮»‬‭.‬

وُلد‭ ‬يونس‭ ‬البالغ‭ ‬28‭ ‬عاماً‭ ‬ونشأ‭ ‬في‭ ‬السنغال‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الشاطئ،‭ ‬لذلك‭ ‬كانت‭ ‬ممارسة‭ ‬تلك‭ ‬الرياضة‭ ‬أمراً‭ ‬طبيعياً‭. ‬وبدأ‭ ‬بالمسار‭ ‬الذي‭ ‬أوصله‭ ‬إلى‭ ‬قطر‭ ‬ليمثل‭ ‬الدولة‭ ‬بشكل‭ ‬احترافي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

أما‭ ‬تيجان‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬أيضاً‭ ‬عام‭ ‬1995،‭ ‬فقد‭ ‬غادر‭ ‬موطنه‭ ‬غامبيا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010‭.‬

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