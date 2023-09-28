الأسطورة الأوزبكستانية تشوسوفيتينا تحلم بالمشاركة في أولمبياد باريس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تشارك‭ ‬لاعبة‭ ‬الجمباز‭ ‬أوكسانا‭ ‬تشوسوفيتينا‭ ‬بعمر‭ ‬الثامنة‭ ‬والأربعين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬على‭ ‬بداياتها‭ ‬الدولية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭.‬

لكن‭ ‬الأسطورة‭ ‬الأوزبكستانية‭ ‬لا‭ ‬تفكر‭ ‬راهناً‭ ‬بالتوقف‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬الدولية‭.‬

أعلنت‭ ‬اعتزالها‭ ‬بعد‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬صيف‭ ‬2021،‭ ‬لكن‭ ‬حبّها‭ ‬للجمباز‭ ‬دفعها‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬رأيها،‭ ‬واضعة‭ ‬نصب‭ ‬عينيها‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬المقبل،‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬عيدها‭ ‬الخمسين‭.‬

قالت‭ ‬تشوسوفيتينا‭ ‬قبل‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الحصان‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أتدرّب‭ ‬وأعرف‭ ‬منذ‭ ‬الآن‭ ‬كيف‭ ‬سأعمل‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‮»‬‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬صيف‭ ‬2023‭.‬

ستكون‭ ‬المشاركة‭ ‬التاسعة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد،‭ ‬بعد‭ ‬32‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬إحرازها‭ ‬ذهبية‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬برشلونة‭ ‬1992‭ ‬تحت‭ ‬ألوان‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬موحّد‮»‬‭ ‬للاعبات‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬السابق‭.‬

ولدت‭ ‬في‭ ‬بخارى،‭ ‬أوزبكستان‭ ‬عام‭ ‬1975،‭ ‬وانتقلت‭ ‬في‭ ‬2002‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬لمعالجة‭ ‬ابنها‭. ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬2006‭ ‬وأحرزت‭ ‬ميدالية‭ ‬فضية‭ ‬بألوانها‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬بكين‭ ‬2008‭.‬

عادت‭ ‬أخيراً‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬في‭ ‬2013،‭ ‬دخلت‭ ‬نادي‭ ‬المشاهير‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للجمباز‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬وسُمّيت‭ ‬رياضية‭ ‬العقد‭ ‬في‭ ‬أوزبكستان‭ ‬عام‭ ‬2010‭.‬

صمّمت‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة،‭ ‬بعد‭ ‬إحرازها‭ ‬ذهبيتين‭ ‬في‭ ‬الفردي‭ ‬والفرق‭ ‬خلال‭ ‬نسخة‭ ‬بوسان‭ ‬2002،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬تأجيلها‭ ‬سنة‭ ‬بسبب‭ ‬سياسة‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬فيروس‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬

ورغم‭ ‬عدم‭ ‬صعودها‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬هانغجو،‭ ‬لحلولها‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬150‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية،‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬لاعبات‭ ‬تصغرها‭ ‬بنحو‭ ‬30‭ ‬سنة‭.‬

قالت‭ ‬‮«‬افتقدت‭ ‬للإلهام‭ ‬اليوم،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭ ‬والحياة‭ ‬تستمر‮»‬‭.‬

تشارك‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬عارضة‭ ‬التوازن‭ ‬آملة‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬ميدالية‭.‬

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