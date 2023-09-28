الأسطورة الأوزبكستانية تشوسوفيتينا تحلم بالمشاركة في أولمبياد باريس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) (أ ف ب): تشارك لاعبة الجمباز أوكسانا تشوسوفيتينا بعمر الثامنة والأربعين في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية، بعد أكثر من عقد على بداياتها الدولية مع الاتحاد السوفياتي.
لكن الأسطورة الأوزبكستانية لا تفكر راهناً بالتوقف عن المشاركة الدولية.
أعلنت اعتزالها بعد أولمبياد طوكيو صيف 2021، لكن حبّها للجمباز دفعها إلى تغيير رأيها، واضعة نصب عينيها المشاركة في أولمبياد باريس المقبل، قبل أقل من سنة على عيدها الخمسين.
قالت تشوسوفيتينا قبل نهائي مسابقة الحصان الخميس «أريد أن أتدرّب وأعرف منذ الآن كيف سأعمل للمشاركة في الألعاب الأولمبية» المقبلة في باريس صيف 2023.
ستكون المشاركة التاسعة لها في الأولمبياد، بعد 32 عاماً من إحرازها ذهبية الفرق في أولمبياد برشلونة 1992 تحت ألوان «فريق موحّد» للاعبات الاتحاد السوفياتي السابق.
ولدت في بخارى، أوزبكستان عام 1975، وانتقلت في 2002 إلى ألمانيا لمعالجة ابنها. حصلت على الجنسية الألمانية في 2006 وأحرزت ميدالية فضية بألوانها في أولمبياد بكين 2008.
عادت أخيراً إلى منتخب أوزبكستان في 2013، دخلت نادي المشاهير في الاتحاد الدولي للجمباز عام 2017، وسُمّيت رياضية العقد في أوزبكستان عام 2010.
صمّمت على المشاركة في الألعاب الآسيوية للمرة الخامسة، بعد إحرازها ذهبيتين في الفردي والفرق خلال نسخة بوسان 2002، وذلك رغم تأجيلها سنة بسبب سياسة الصين في السيطرة على فيروس كوفيد-19.
ورغم عدم صعودها إلى منصة التتويج في هانغجو، لحلولها بفارق 0.150 نقطة عن الميدالية البرونزية، شاركت في مسابقة إلى جانب لاعبات تصغرها بنحو 30 سنة.
قالت «افتقدت للإلهام اليوم، لكن هذا ليس في غاية الأهمية والحياة تستمر».
تشارك الجمعة في مسابقة عارضة التوازن آملة في إحراز ميدالية.
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