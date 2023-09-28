برونزية في سباق الأومنيومالمنصوري يجلب الميدالية السادسة للإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) -

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رفعت‭ ‬الامارات‭ ‬رصيدها‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬الى‭ ‬ست‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬دراجها‭ ‬احمد‭ ‬المنصوري‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬ببرونزية‭ ‬سباق‭ ‬الأومنيوم‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدراجات‭ ‬على‭ ‬المضمار،‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية‭.‬

ونال‭ ‬المنصوري‭ ‬131‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬السباق،‭ ‬مقابل‭ ‬178‭ ‬للياباني‭ ‬كوبوكي‭ ‬كازوشيغي‭ ‬الفائز‭ ‬بالذهبية‭ ‬و143‭ ‬لليونغ‭ ‬كا‭ ‬يو‭ ‬من‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬صاحب‭ ‬الفضية‭.‬

وتُعدّ‭ ‬البرونزية‭ ‬الميدالية‭ ‬الأولى‭ ‬للامارات‭ ‬في‭ ‬الدراجات‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭.‬

وتابع‭ ‬المنصوري‭ (‬33‭ ‬عاماً‭) ‬انجازاته‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الأومنيوم‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬التضامن‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬مهدياً‭ ‬بلاده‭ ‬ذهبيتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركتها‭.‬

وسبق‭ ‬للامارات‭ ‬ان‭ ‬فازت‭ ‬بخمس‭ ‬ميداليات‭ ‬في‭ ‬هانغجو،‭ ‬جميعها‭ ‬في‭ ‬الجودو‭ ‬عبر‭ ‬ذهبية‭ ‬ماغوميدومار‭ ‬ماغوميدوماروف‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬فوق‭ ‬100‭ ‬كلغ،‭ ‬فضية‭ ‬بشيرلت‭ ‬خرولودوي‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬52‭ ‬كلغ،‭ ‬وثلاث‭ ‬برونزيات‭ ‬لوبايانمونخ‭ ‬نيرماندانخ‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬66‭ ‬كلغ،‭ ‬وآرام‭ ‬غريغوريان‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬90‭ ‬كلغ،‭ ‬وظفار‭ ‬كوستويف‭ ‬تحت‭ ‬100‭ ‬كلغ‭.‬





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