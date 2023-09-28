الكويت تحصل على برونزية في الرماية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) - (أ ف ب): أحرزت الكويت وقطر فضية وبرونزية رماية السكيت للفرق المختلطة توالياً، أمس الخميس في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية.
وخسر الكويتيان عبدالله الطرقي الرشدي وإيمان الشماع النهائي أمام الكازاخستانيين إدوارد ييتششينكو وعاصم أورينباي 35-40 في أجواء ماطرة.
وقالت الشماع بعد نيل الفضية لقناة الكاس القطرية «قمت برماية ممتازة في الجولات الثلاثاء الأولى، بواقع 75 من 75 طبقاً. أدّينا ما علينا في النهائي وأحرزنا الفضية.. بأمانة كنت أتوقع بلوغ النهائي ونحن سعداء بالحصول على الميدالية الفضية».
تابعت الرامية البالغة 34 عاماً «لدينا بطولة مهمة في الكويت مؤهلة إلى الأولمبياد (باريس 2024) نتمنى أن نكون جاهزين لها».
وكان الرشيدي (60 عاماً) نال الأربعاء ذهبية الفردي بانجاز قياسي بعد اصابته 60 من 60 طبقاً، محطّماً الرقم القياسي للألعاب الذي كان يتقاسمه ابن أخيه منصور الرشيدي بطل آسياد جاكرتا 2018 والصيني دي جين (52 طبقاً). عادل أيضاً الرقم القياسي العالمي الذي سجله الهندي أنغاد فير سينغ باجوا في 2018.
ويُعدّ الرشيدي من أفضل الرماة العالميين، بعد تتويجه ببرونزيتي أولمبيادي ريو 2016 وطوكيو صيف 2021، وذهبيات الفردي في 2010 و2014 و2023.
قال الأربعاء بعد ذهبيته «أنا الأكبر سناً أحقق هذه الذهبية في الألعاب الآسيوية، وفي أولمبياد طوكيو كنت الأكبر سناً عندما انتزعت البرونزية، وإن شاء الله سنستمر حتى سن الـ 70».
أضاف «الرماية رياضة عربية في الأصل. نحتاج إلى الصقل والدعم في الألعاب الفردية. سأضع خبرتي وأتطوع وأنشئ أكاديمية لأبنائنا العرب كافة».
وأحرز الثنائي القطري راشد صالح العذبة وريم الشرشني البرونزية، بعد تفوّقهما على الثنائي البحريني تمار الوات ومريم العصام 44-37.
وكانت قطر أحرزت فضية فرق الرجال الأربعاء، عبر ناصر العطية وراشد ومسعود العذبة، وبرونزية الفردي عبر العطية المتعدّد المواهب وبطل رالي دكار.
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