الكويت تحصل على برونزية في الرماية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحرزت‭ ‬الكويت‭ ‬وقطر‭ ‬فضية‭ ‬وبرونزية‭ ‬رماية‭ ‬السكيت‭ ‬للفرق‭ ‬المختلطة‭ ‬توالياً،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية‭.‬

وخسر‭ ‬الكويتيان‭ ‬عبدالله‭ ‬الطرقي‭ ‬الرشدي‭ ‬وإيمان‭ ‬الشماع‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬الكازاخستانيين‭ ‬إدوارد‭ ‬ييتششينكو‭ ‬وعاصم‭ ‬أورينباي‭ ‬35‭-‬40‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬ماطرة‭.‬

وقالت‭ ‬الشماع‭ ‬بعد‭ ‬نيل‭ ‬الفضية‭ ‬لقناة‭ ‬الكاس‭ ‬القطرية‭ ‬‮«‬قمت‭ ‬برماية‭ ‬ممتازة‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الأولى،‭ ‬بواقع‭ ‬75‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬طبقاً‭. ‬أدّينا‭ ‬ما‭ ‬علينا‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬وأحرزنا‭ ‬الفضية‭.. ‬بأمانة‭ ‬كنت‭ ‬أتوقع‭ ‬بلوغ‭ ‬النهائي‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‮»‬‭.‬

تابعت‭ ‬الرامية‭ ‬البالغة‭ ‬34‭ ‬عاماً‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬بطولة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬مؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬الأولمبياد‭ (‬باريس‭ ‬2024‭) ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جاهزين‭ ‬لها‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الرشيدي‭ (‬60‭ ‬عاماً‭) ‬نال‭ ‬الأربعاء‭ ‬ذهبية‭ ‬الفردي‭ ‬بانجاز‭ ‬قياسي‭ ‬بعد‭ ‬اصابته‭ ‬60‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬طبقاً،‭ ‬محطّماً‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬للألعاب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتقاسمه‭ ‬ابن‭ ‬أخيه‭ ‬منصور‭ ‬الرشيدي‭ ‬بطل‭ ‬آسياد‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‭ ‬والصيني‭ ‬دي‭ ‬جين‭ (‬52‭ ‬طبقاً‭). ‬عادل‭ ‬أيضاً‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬الهندي‭ ‬أنغاد‭ ‬فير‭ ‬سينغ‭ ‬باجوا‭ ‬في‭ ‬2018‭.‬

ويُعدّ‭ ‬الرشيدي‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الرماة‭ ‬العالميين،‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬ببرونزيتي‭ ‬أولمبيادي‭ ‬ريو‭ ‬2016‭ ‬وطوكيو‭ ‬صيف‭ ‬2021،‭ ‬وذهبيات‭ ‬الفردي‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬و2014‭ ‬و2023‭.‬

قال‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعد‭ ‬ذهبيته‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬الأكبر‭ ‬سناً‭ ‬أحقق‭ ‬هذه‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وفي‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬كنت‭ ‬الأكبر‭ ‬سناً‭ ‬عندما‭ ‬انتزعت‭ ‬البرونزية،‭ ‬وإن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬سنستمر‭ ‬حتى‭ ‬سن‭ ‬الـ‭ ‬70‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬‮«‬الرماية‭ ‬رياضة‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬الأصل‭. ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الصقل‭ ‬والدعم‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الفردية‭. ‬سأضع‭ ‬خبرتي‭ ‬وأتطوع‭ ‬وأنشئ‭ ‬أكاديمية‭ ‬لأبنائنا‭ ‬العرب‭ ‬كافة‮»‬‭.‬

وأحرز‭ ‬الثنائي‭ ‬القطري‭ ‬راشد‭ ‬صالح‭ ‬العذبة‭ ‬وريم‭ ‬الشرشني‭ ‬البرونزية،‭ ‬بعد‭ ‬تفوّقهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬البحريني‭ ‬تمار‭ ‬الوات‭ ‬ومريم‭ ‬العصام‭ ‬44-37‭.‬

وكانت‭ ‬قطر‭ ‬أحرزت‭ ‬فضية‭ ‬فرق‭ ‬الرجال‭ ‬الأربعاء،‭ ‬عبر‭ ‬ناصر‭ ‬العطية‭ ‬وراشد‭ ‬ومسعود‭ ‬العذبة،‭ ‬وبرونزية‭ ‬الفردي‭ ‬عبر‭ ‬العطية‭ ‬المتعدّد‭ ‬المواهب‭ ‬وبطل‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭.‬