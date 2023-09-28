لوكا دونتشيتش يبحث عن علاج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬انجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬النجم‭ ‬السلوفيني‭ ‬لدالاس‭ ‬مافريكس،‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلّة‭ ‬الاميركي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬إنّه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬تشخيص‭ ‬دقيق‭ ‬لإصابة‭ ‬الفخذ‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬منذ‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬دونتشيتش‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬المعسكر‭ ‬الذي‭ ‬يجريه‭ ‬مافريكس‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬أفضل،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬لدينا‭ ‬بعض‭ ‬المواعيد‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أنه‭ ‬بمجرد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬تشخيص‭ ‬واضح‭ ‬سوف‭ ‬يُعلن‭ ‬عنه‭.‬

غاب‭ ‬النجم‭ ‬السلوفيني‭ ‬لخمس‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مارس،‭ ‬بما‭ ‬أرجعه‭ ‬النادي‭ ‬الى‭ ‬إجهاد‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭.‬

وفي‭ ‬مشاركته‭ ‬الاخيرة‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬خرجت‭ ‬سلوفينيا‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬كندا،‭ ‬قال‭ ‬دونتشيتش‭ ‬أنّه‭ ‬واجه‭ ‬‮«‬إصابة‭ ‬قديمة‭ ‬قد‭ ‬برزت‭ ‬من‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬تحضيرات‭ ‬الفريق‭ ‬لبداية‭ ‬الموسم‭ ‬العادي‭ ‬في‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬شهر،‭ ‬لم‭ ‬يبدُ‭ ‬إبن‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬ومدربه‭ ‬جايسون‭ ‬كيد‭ ‬قلقَين‭ ‬حيال‭ ‬الاصابة‭.‬وأوضح‭ ‬كيد‭ ‬‮»‬إنه‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬ليس‭ ‬100 ‭%‬ ‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮»‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬تلعب‭ ‬فيه،‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جاهزًا‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يبدو‭ ‬رائعًا‭. ‬كان‭ ‬يومه‭ ‬الأول‭ ‬رائعًا‭ .‬‮«‬وأضاف‭ ‬‮»‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬مسألة‭ ‬جعله‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬أفضل،‭ ‬وجعله‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬هو‭ ‬الهدف‮«‬‭.‬







