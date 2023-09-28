لوكا دونتشيتش يبحث عن علاج

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس انجليس - (أ ف ب): قال النجم السلوفيني لدالاس مافريكس، المشارك في دوري كرة السلّة الاميركي للمحترفين، لوكا دونتشيتش، الاربعاء، إنّه لا يزال يبحث عن تشخيص دقيق لإصابة الفخذ التي يعاني منها منذ مارس الماضي.
وقال دونتشيتش للصحافيين في الحصة التدريبية الاولى من المعسكر الذي يجريه مافريكس «الأمر أفضل، لكن لا يزال لدينا بعض المواعيد»، مضيفًا أنه بمجرد حصوله على تشخيص واضح سوف يُعلن عنه.
غاب النجم السلوفيني لخمس مباريات في مارس، بما أرجعه النادي الى إجهاد في الفخذ.
وفي مشاركته الاخيرة ببطولة العالم، حيث خرجت سلوفينيا من الدور ربع النهائي على يد كندا، قال دونتشيتش أنّه واجه «إصابة قديمة قد برزت من جديد».
لكن مع انطلاق تحضيرات الفريق لبداية الموسم العادي في اقل من شهر، لم يبدُ إبن الـ 24 عاما ومدربه جايسون كيد قلقَين حيال الاصابة.وأوضح كيد »إنه على الأرجح ليس 100 % ».
وتابع »في أي وقت تلعب فيه، من الصعب أن تكون جاهزًا بنسبة 100 % . أعتقد أنه يبدو رائعًا. كان يومه الأول رائعًا .«وأضاف »لذا فإن مسألة جعله في حالة أفضل، وجعله يقترب من 100 % قبل المباراة الأولى هو الهدف«.
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