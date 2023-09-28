مدرب لايبزج الألماني يثني على جولاتشي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فيسبادن (ألمانيا) - (د ب أ): أثنى ماركو روزه المدير الفني لفريق لايبزج الألماني لكرة القدم على حارس المرمى بيتر جولاتشي بسبب المستوى الرائع الذي قدمه بعد غياب في مباراة كأس ألمانيا، ولكنه أشار إلى أن الحارس الأساسي يانيس بلاسفيتش سيعود لحراسة عرين الفريق أمام بايرن ميونيخ، بطل الدوري، يوم السبت المقبل.
وشارك جولاتشي للمرة الأولى،
منذ إصابته بإصابة خطرة في الركبة قبل ما يقرب من عام تقريبا، خلال المباراة التي فاز بها لايبزج على فيهين فيسبادن 3-2 أمس الأول الأربعاء.
وقال روزه: «كانت لحظة استثنائية بالنسبة إليه. سعداء لأجله لأنه عاد بقوة. كانت خطوة أولى جيدة لاستعادة قوته السابقة».
وقال روزه في السابق إن بلاسفيتش سيظل الخيار الأول وأنه سيكون الحارس الأساسي للفريق في المباراة أمام بايرن ميونيخ، الذي يتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة أمام لايبزج، صاحب المركز الرابع.
وتغلب لايبزج على بايرن ميونيخ 3-صفر في كأس السوبر الألماني الشهر الماضي، وسيأمل الفريق التفوق على بطل الدوري مرة أخرى في الدوري بعدما عزز الفريق سلسلة المباريات التي خاضها دون هزيمة في الكأس إلى 13 مباراة، التي تضمنت تتويجه بلقب الكأس مرتين في عامي 2022 و2023. وقال روزه: «سلسلة الانتصارات مستمرة وهذا يعطينا دفعة قوية».
وأضاف: «ستكون جماهيرنا خلفنا عندما نعود إلى اللعب على ملعبنا يوم السبت وسنحاول الفوز على بايرن. أرحنا بعض اللاعبين أمام فيسبادن وربما حفزنا بعض اللاعبين الآخرين من خلال مشاركتهم في المباراة دقائق».
وأضاف: «نحن لا نشكو. على العكس، نحن نتطلع إلى المباراة».
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