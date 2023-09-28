مدرب لايبزج الألماني يثني على جولاتشي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فيسبادن‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أثنى‭ ‬ماركو‭ ‬روزه‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬لايبزج‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬بيتر‭ ‬جولاتشي‭ ‬بسبب‭ ‬المستوى‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا،‭ ‬ولكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحارس‭ ‬الأساسي‭ ‬يانيس‭ ‬بلاسفيتش‭ ‬سيعود‭ ‬لحراسة‭ ‬عرين‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري،‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭.‬

وشارك‭ ‬جولاتشي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‮

‬منذ‭ ‬إصابته‭ ‬بإصابة‭ ‬خطرة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬قبل‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬تقريبا،‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬لايبزج‭ ‬على‭ ‬فيهين‭ ‬فيسبادن‭ ‬3‭-‬2‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقال‭ ‬روزه‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬لحظة‭ ‬استثنائية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه‭. ‬سعداء‭ ‬لأجله‭ ‬لأنه‭ ‬عاد‭ ‬بقوة‭. ‬كانت‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬جيدة‭ ‬لاستعادة‭ ‬قوته‭ ‬السابقة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬روزه‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬إن‭ ‬بلاسفيتش‭ ‬سيظل‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬وأنه‭ ‬سيكون‭ ‬الحارس‭ ‬الأساسي‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬لايبزج،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

وتغلب‭ ‬لايبزج‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬3-صفر‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الألماني‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬وسيأمل‭ ‬الفريق‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعدما‭ ‬عزز‭ ‬الفريق‭ ‬سلسلة‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬مباراة،‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬تتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬الكأس‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2023‭. ‬وقال‭ ‬روزه‭: ‬‮«‬سلسلة‭ ‬الانتصارات‭ ‬مستمرة‭ ‬وهذا‭ ‬يعطينا‭ ‬دفعة‭ ‬قوية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ستكون‭ ‬جماهيرنا‭ ‬خلفنا‭ ‬عندما‭ ‬نعود‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬ملعبنا‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬وسنحاول‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بايرن‭. ‬أرحنا‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬أمام‭ ‬فيسبادن‭ ‬وربما‭ ‬حفزنا‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬الآخرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬دقائق‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نشكو‭. ‬على‭ ‬العكس،‭ ‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

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