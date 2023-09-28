توبمولر متفائل رغم رحيل النجوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أبدى‭ ‬دينو‭ ‬توبمولر،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬آينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألماني،‭ ‬تفاؤله‭ ‬بمستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬للنادي‭ ‬رغم‭ ‬خروج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬الفريق،‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬راندل‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭.‬

وقال‭ ‬توبمولر،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬فولفسبورج‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬مشجعا‭ ‬لآينتراخت‭ ‬فرانكفورت،‭ ‬سأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬رائع‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬النادي،‭ ‬ولدينا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬الموهوبين‭ ‬الذين‭ ‬يسيرون‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة،‭ ‬وهناك‭ ‬الكثير‭ ‬ممن‭ ‬اتخذوا‭ ‬خطوات‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‮»‬‭.‬

كان‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬ودايتشي‭ ‬كامادا‭ ‬وجاسبر‭ ‬ليندستروم‭ ‬وإيفان‭ ‬نديكا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذي‭ ‬غادروا‭ ‬الفريق،‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

ولم‭ ‬يتعرض‭ ‬فرانكفورت‭ ‬للهزيمة‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الخمس‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لكنه‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭.‬

وأوضح‭ ‬توبمولر‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬القول‭ ‬بأننا‭ ‬لم‭ ‬نخسر‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أو‭ ‬12‭ ‬مباراة‭. ‬نحن‭ ‬نسعى‭ ‬للفوز،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬طموحنا‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬الطموح‭ ‬المنشود،‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬فرانكفورت‭ ‬تسجيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأهداف،‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اعترف‭ ‬فيه‭ ‬توبمولر‭ ‬بأن‭ ‬خط‭ ‬الهجوم‭ ‬يعدّ‭ ‬بمثابة‭ ‬نقطة‭ ‬محورية‭.‬

ويحتل‭ ‬آينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬برصيد‭ ‬سبع‭ ‬ن







