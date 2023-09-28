توبمولر متفائل رغم رحيل النجوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرانكفورت - (د ب أ): أبدى دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، تفاؤله بمستقبل مشرق للنادي رغم خروج العديد من اللاعبين من الفريق، على رأسهم المهاجم الفرنسي راندل كولو مواني.
وقال توبمولر، أمس الخميس، قبل مواجهة فولفسبورج بالدوري الألماني: «إذا كنت مشجعا لآينتراخت فرانكفورت، سأتطلع إلى مستقبل مشرق».
وأضاف: «لدينا إطار عمل رائع مع قادة النادي، ولدينا العديد من اللاعبين الشباب الموهوبين الذين يسيرون بخطى ثابتة، وهناك الكثير ممن اتخذوا خطوات إلى الأمام».
كان كولو مواني ودايتشي كامادا وجاسبر ليندستروم وإيفان نديكا من بين اللاعبين الذي غادروا الفريق، الذي توج بلقب الدوري الأوروبي عام 2022 بعد الموسم الماضي.
ولم يتعرض فرانكفورت للهزيمة خلال المباريات الخمس التي خاضها هذا الموسم، لكنه تعادل في آخر أربع مباريات.
وأوضح توبمولر: «ليس من المهم بالنسبة لي القول بأننا لم نخسر في 10 أو 12 مباراة. نحن نسعى للفوز، هذا هو طموحنا».
ومن أجل تحقيق ذلك الطموح المنشود، سيكون على فرانكفورت تسجيل المزيد من الأهداف، بعدما سجل أربعة أهداف فقط في الدوري هذا الموسم، في الوقت الذي اعترف فيه توبمولر بأن خط الهجوم يعدّ بمثابة نقطة محورية.
ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثامن في ترتيب الدوري الألماني برصيد سبع ن
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