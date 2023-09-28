فروسينوني يتعادل مع فيورنتينا

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
روما - (د ب أ): تعادل فروسينوني مع ضيفه فيورنتينا 1/1، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم فيورنتينا عن طريق نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 19، قبل أن يدرك ماتياس سولي التعادل لفروسينوني في الدقيقة 70.
ورفع فيورنتينا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين عن فروسينوني صاحب المركز الثامن.
وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة ذاتها خيم التعادل السلبي على مواجهة مونزا وضيفه بولونيا.
وشهدت المباراة تعرض أليكسيس سالميكرس لاعب بولونيا للطرد في الدقيقة .87
ورفع بولونيا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني عشر، فيما رفع مونزا رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع عشر.
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