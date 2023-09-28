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فروسينوني يتعادل مع فيورنتينا

9/28/2023 7:24:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تعادل‭ ‬فروسينوني‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬فيورنتينا‭ ‬1‭/‬1،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتقدم‭ ‬فيورنتينا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬نيكولاس‭ ‬جونزاليس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬19،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬ماتياس‭ ‬سولي‭ ‬التعادل‭ ‬لفروسينوني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬70‭.‬

ورفع‭ ‬فيورنتينا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬فروسينوني‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬ذاتها‭ ‬خيم‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬مونزا‭ ‬وضيفه‭ ‬بولونيا‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬تعرض‭ ‬أليكسيس‭ ‬سالميكرس‭ ‬لاعب‭ ‬بولونيا‭ ‬للطرد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬87

ورفع‭ ‬بولونيا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬مونزا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬

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