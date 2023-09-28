التعادل يهيمن في الدوري الإسباني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تعادل‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬1‭-‬1‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬غرناطة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أيضا‭ ‬تعادل‭ ‬سلتا‭ ‬فيجو‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬ألافيس‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ (‬نويفو‭ ‬لوس‭ ‬كارمينيس‭)‬،‭ ‬بادر‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحسن‭ ‬دياو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬51،‭ ‬لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬أدرك‭ ‬غرناطة‭ ‬التعادل‭ ‬بواسطة‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لوكاس‭ ‬بويي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬67،‭ ‬ليحصل‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة،‭ ‬ويواصلا‭ ‬ابتعادهما‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الانتصارات‭.‬

وأصبح‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المسابقة،‭ ‬مؤقتا‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬انتهاء‭ ‬باقي‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة،‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬كما‭ ‬ارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬غرناطة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬لكنه‭ ‬بقي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ (‬قبل‭ ‬الأخير‭).‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ (‬بالاييدوس‭)‬،‭ ‬تقدم‭ ‬سلتا‭ ‬فيجو‭ ‬بهدف‭ ‬عبر‭ ‬النيران‭ ‬الصديقة،‭ ‬عقب‭ ‬تسجيل‭ ‬رافا‭ ‬مارين،‭ ‬مدافع‭ ‬ألافيس،‭ ‬هدفا‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬35‭.‬

واضطر‭ ‬سلتا‭ ‬فيجو‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عقب‭ ‬طرد‭ ‬لاعبه‭ ‬الأمريكي‭ ‬لوكا‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬توري‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬68‭ ‬لحصوله‭ ‬على‭ ‬الإنذار‭ ‬الثاني،‭ ‬ليستغل‭ ‬ألافيس‭ ‬النقص‭ ‬العددي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منافسه،‭ ‬ويحرز‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النيجيري‭ ‬الصاعد‭ ‬صامويل‭ ‬اوموروديون‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬73،‭ ‬ليستمر‭ ‬الفريقان‭ ‬بلا‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬للمباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وبات‭ ‬سلتا‭ ‬فيجو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬نقاط،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬ألافيس،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬