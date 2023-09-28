إدين يأمل في تقديم المزيد من ((الإبداع))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دوسلدورف‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬إدين‭ ‬ترزيتش،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عن‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬‮«‬الإبداع‮»‬‭ ‬ومواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬هوفنهايم‭ ‬وما‭ ‬بعدها‭ ‬من‭ ‬مباريات‭. ‬وجاءت‭ ‬بداية‭ ‬دورتموند‭ ‬للدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭) ‬متوسطة‭ ‬وفقا‭ ‬لمعايير‭ ‬النادي،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬انتصارا‭ ‬وحيدا‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬مباراتين،‭ ‬ولكنه‭ ‬استعاد‭ ‬توازنه‭ ‬وفاز‭ ‬4‭/‬2‭ ‬على‭ ‬فرايبورج‭ ‬كما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬فولفسبورج‭ ‬1‭/ ‬صفر‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭. ‬ويحتل‭ ‬دورتموند‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭ ‬وواحدة‭ ‬خلف‭ ‬هوفنهايم‭.‬

وقال‭ ‬ترزيتش‭: ‬‮«‬النتيجة‭ ‬الكلية‭ ‬مقبولة‭. ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تنظر‭ ‬إلى‭ ‬الطريقة‭. ‬هناك‭ ‬مجال‭ ‬للتطور،‭ ‬هناك‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬والإبداع‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ولكننا‭ ‬نسير‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬جيد‭ ‬أيضا‭. ‬قدمنا‭ ‬عروضا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأولى،‭ ‬عادت‭ ‬السيطرة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أمام‭ ‬فرايبورج‭ ‬وفولفسبورج‭. ‬الفريق‭ ‬يظهر‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬جيدة‭ ‬تجاه‭ ‬ما‭ ‬نواجهه‮»‬‭. ‬وأكد‭: ‬‮«‬هم‭ ‬يعلمون‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مجالا‭ ‬للتطور‭. ‬ولكننا‭ ‬سنصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬نريد‭ ‬وسنقدم‭ ‬قريبا‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬مثيرة‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يكشف‭ ‬ترزيتش‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬أمري‭ ‬تشان‭ ‬سيعود‭ ‬للتشكيل‭ ‬الأساسي‭ ‬للفريق‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬ولكن‭ ‬ماركو‭ ‬ريوس‭ ‬قد‭ ‬يبدأ‭ ‬اللقاء‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فولفسبورج‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬يخوضها‭ ‬اللاعب‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭.‬