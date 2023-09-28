إدين يأمل في تقديم المزيد من ((الإبداع))

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دوسلدورف - (د ب أ): أعرب إدين ترزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن آماله في أن يتمكن الفريق من تقديم المزيد من «الإبداع» ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية اليوم الجمعة أمام هوفنهايم وما بعدها من مباريات. وجاءت بداية دورتموند للدوري الألماني (بوندسليجا) متوسطة وفقا لمعايير النادي، حيث حقق انتصارا وحيدا وتعادل في مباراتين، ولكنه استعاد توازنه وفاز 4/2 على فرايبورج كما تغلب على فولفسبورج 1/ صفر في الجولة الماضية. ويحتل دورتموند المركز السادس في جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن الصدارة وواحدة خلف هوفنهايم.
وقال ترزيتش: «النتيجة الكلية مقبولة. ولكن يجب أن تنظر إلى الطريقة. هناك مجال للتطور، هناك نقص في الحرية والإبداع».
وأضاف: «ولكننا نسير في طريق جيد أيضا. قدمنا عروضا كبيرة في المباريات الأولى، عادت السيطرة في الشوط الثاني أمام فرايبورج وفولفسبورج. الفريق يظهر ردة فعل جيدة تجاه ما نواجهه». وأكد: «هم يعلمون أن هناك مجالا للتطور. ولكننا سنصل إلى ما نريد وسنقدم قريبا كرة قدم مثيرة».
ولم يكشف ترزيتش عما إذا كان قائد الفريق أمري تشان سيعود للتشكيل الأساسي للفريق من عدمه، ولكن ماركو ريوس قد يبدأ اللقاء بعدما سجل هدف الفوز على فولفسبورج في أول مباراة يخوضها اللاعب هذا الموسم منذ البداية.
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