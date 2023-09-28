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تشافي: لم أشعر بمحاباة تحكيمية

9/28/2023 7:24:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬لم‭ ‬يشعر‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬الحالي‭ ‬تشافي‭ ‬بمحاباة‭ ‬تحكيمية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬لعبه‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كرّر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬شهدت‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬الإسبانية‭ ‬مداهمة‭ ‬من‭ ‬الشرطة،‭ ‬بسبب‭ ‬مدفوعات‭ ‬مشبوهة‭ ‬تضع‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬خانة‭ ‬الاتهام‭.‬

قال‭ ‬تشافي‭ ‬عشية‭ ‬مواجهة‭ ‬برشلونة‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬إشبيلية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الليغا‭ ‬‮«‬تعرفون‭ ‬رأيي،‭ ‬لم‭ ‬أشعر‭ ‬أبداً‭ ‬بأي‭ ‬تفضيل‭ ‬من‭ ‬الحكام‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬تشافي‭ ‬الصحفيين‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬تصريحاته‭ ‬السابقة‭ ‬حيال‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬الشائكة‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬قضية‭ ‬نيغريرا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬سمّيت‭ ‬باسم‭ ‬خوسيه‭ ‬ماريا‭ ‬انريكيس‭ ‬نيغيريرا،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للجنة‭ ‬التحكيم‭.‬

ووفقا‭ ‬للادعاء‭ ‬الذي‭ ‬فتح‭ ‬القضية‭ ‬ربيع‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬دفع‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7‭.‬3‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬لنيغريرا،‭ ‬الحكم‭ ‬السابق‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الفنية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1994‭ ‬و2018‭.‬

وحسب‭ ‬برشلونة‭ ‬الذي‭ ‬نفى‭ ‬آنذاك‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬مخالفات،‭ ‬حصلت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬داسنيل‭ ‬95‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬نيغريرا،‭ ‬على‭ ‬أتعاب‭ ‬مالية‭ ‬لتقديم‭ ‬المشورة‭ ‬للنادي‭ ‬بشأن‭ ‬مسائل‭ ‬التحكيم‭. ‬لكن‭ ‬العدالة‭ ‬الإسبانية‭ ‬تعتقد‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬استخدام‭ ‬المبالغ‭ ‬المعنية‭ ‬لإفساد‭ ‬حكام‭ ‬اللعبة‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬برشلونة‭ ‬جوان‭ ‬لابورتا‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يشتر‭ ‬برشلونة‭ ‬يوما‭ ‬الحكام‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬لديه‭ ‬نية‭ ‬الشراء،‭ ‬فلتكن‭ ‬الأمور‭ ‬واضحة‮»‬‭.‬


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