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إنتر ميامي يخسر كأس أمريكا في غياب ميسي

9/28/2023 7:24:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

خسر‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أمام‭ ‬هيوستن‭ ‬دينامو‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬نجمه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬للإصابة‭.‬

وسيطر‭ ‬هيوستن‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬بدايتها‭ ‬بفضل‭ ‬هدفين‭ ‬سريعين‭ ‬عبر‭ ‬غريفين‭ ‬دورسي‭ (‬24‭) ‬والمغربي‭ ‬أمين‭ ‬باسي‭ (‬33‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُسجّل‭ ‬إنتر‭ ‬هدف‭ ‬حفظ‭ ‬ماء‭ ‬الوجه‭ ‬عبر‭ ‬الفنزويلي‭ ‬جوسيف‭ ‬مارتينيس‭ (‬90+2‭).‬

وغاب‭ ‬ميسي‭ ‬وزميله‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬جوردي‭ ‬ألبا،‭ ‬ليعاني‭ ‬فريقهما‭ ‬لحصد‭ ‬لقبه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬قصيرة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬الرابطتين‭ ‬الشهر‭ ‬المنصرم،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬أنظار‭ ‬المالك‭ ‬المُشارك‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ديفيد‭ ‬بيكهام‭ ‬وزميله‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الفرنسي‭ ‬زين‭ ‬الدين‭ ‬زيدان‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭.‬

ولم‭ ‬تُمنح‭ ‬أسباب‭ ‬واضحة‭ ‬حول‭ ‬غياب‭ ‬ميسي‭ ‬ومدى‭ ‬إصابته،‭ ‬لكن‭ ‬أفيد‭ ‬سابقًا‭ ‬عن‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬‮«‬إرهاق‭ ‬عضلي‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬تحدث‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لانتر‭ ‬خيراردو‭ ‬‮«‬تاتا‮»‬‭ ‬مارتينو‭ ‬عن‭ ‬‮«‬آثار‮»‬‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬قديمة‭.‬

وقال‭ ‬مارتينو‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الحكمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يلعب،‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬به‭ ‬لبضع‭ ‬دقائق‭ ‬لأننا‭ ‬سنخاطر‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬والأرجنتين‭ ‬السابق‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬ميسي‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة‭ ‬المتبقية‭ ‬لميامي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬العادي‭ ‬للدوري‭ ‬الأمريكي‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سيلعب‭ ‬بالتأكيد‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬الدوري‭. ‬سنتابع‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬ونرى‭ ‬كيف‭ ‬ستسير‭ ‬الأمور‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬يستطيع‭ ‬منحه‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مخاطر‮»‬‭.‬

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