يونيون برلين لإنهاء سلسلة هزائمه

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): يتطلع يونيون برلين إلى إنهاء سلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الأربع الأخيرة بمختلف المسابقات، وذلك عندما يحل ضيفا على هايندنهايم، غدا السبت، في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).
وتأتي تلك المباراة المهمة، التي تجرى ضمن منافسات المرحلة السادسة لبوندسليجا، قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة ليونيون برلين أمام ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي، يوم الثلاثاء المقبل، ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وفاز يونيون برلين في أول مرحلتين بالدوري الألماني هذا الموسم، قبل أن تتراجع نتائجه ويخسر مبارياته الثلاث التالية في المسابقة، والتي تخللها خسارته صفر/1 أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني، في أول ظهور له على الإطلاق بدوري الأبطال.
وتعتبر هذه هي أسوأ سلسلة ليونيون برلين منذ ظهوره الأول في الدوري الألماني موسم 2019/2020.
وصرح السويسري أورس فيشر، مدرب يونيون برلين، أمس الخميس، بأنه لا يوجد ما يدعو إلى الذعر داخل أروقة الفريق، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع ببوندسليجا.
وقال فيشر: «لقد حاولنا القيام بكل شيء بطريقة طبيعية. لا أحبذ التركيز على العمل الآني ولكن التركيز على التخطيط من أجل الاستمرارية في الأداء عندما لا تسير الأمور على ما يرام».
وأوضح فيشر أنه عرض على لاعبيه لقطات من الشوط الثاني من مباراة الفريق الأخيرة ضد هوفنهايم، حيث تحسن الأداء، لكنهم لم يتمكنوا من قلب تأخرهم صفر/ 2، مضيفا أنه تجاوز فقدان أعصابه بسبب أداء الفريق في الشوط الأول.
وشدد فيشر: «في مرحلة ما ينبغي أن يكون ذلك كافيا»، داعيا لاعبيه إلى الظهور بشكل أفضل أمام مضيفه هايدنهايم، الصاعد حديثا للدوري الألماني.
وكشف مدرب يونيون برلين أنه تحدث أيضا خلال الأسبوع مع المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي، المنضم هذا الموسم إلى الفريق، بعد أدائه الباهت في مشاركته الأولى بالدوري الألماني ضد هوفنهايم.
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