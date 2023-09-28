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يونيون برلين لإنهاء سلسلة هزائمه

9/28/2023 7:24:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يتطلع‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬سلسلة‭ ‬هزائمه،‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭ ‬بمختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬هايندنهايم،‭ ‬غدا‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليجا‭).‬

وتأتي‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭ ‬المهمة،‭ ‬التي‭ ‬تجرى‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬لبوندسليجا،‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬ليونيون‭ ‬برلين‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬سبورتنج‭ ‬براجا‭ ‬البرتغالي،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل،‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وفاز‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مرحلتين‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتراجع‭ ‬نتائجه‭ ‬ويخسر‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬التالية‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬والتي‭ ‬تخللها‭ ‬خسارته‭ ‬صفر‭/‬1‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بدوري‭ ‬الأبطال‭.‬

وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬أسوأ‭ ‬سلسلة‭ ‬ليونيون‭ ‬برلين‭ ‬منذ‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬موسم‭ ‬2019‭/‬2020‭.‬

وصرح‭ ‬السويسري‭ ‬أورس‭ ‬فيشر،‭ ‬مدرب‭ ‬يونيون‭ ‬برلين،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬الذعر‭ ‬داخل‭ ‬أروقة‭ ‬الفريق،‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬ببوندسليجا‭.‬

وقال‭ ‬فيشر‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حاولنا‭ ‬القيام‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬بطريقة‭ ‬طبيعية‭. ‬لا‭ ‬أحبذ‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الآني‭ ‬ولكن‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستمرارية‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬تسير‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬فيشر‭ ‬أنه‭ ‬عرض‭ ‬على‭ ‬لاعبيه‭ ‬لقطات‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضد‭ ‬هوفنهايم،‭ ‬حيث‭ ‬تحسن‭ ‬الأداء،‭ ‬لكنهم‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬تأخرهم‭ ‬صفر‭/ ‬2،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬تجاوز‭ ‬فقدان‭ ‬أعصابه‭ ‬بسبب‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

وشدد‭ ‬فيشر‭: ‬‮«‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬كافيا‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬لاعبيه‭ ‬إلى‭ ‬الظهور‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬هايدنهايم،‭ ‬الصاعد‭ ‬حديثا‭ ‬للدوري‭ ‬الألماني‭.‬

وكشف‭ ‬مدرب‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬أنه‭ ‬تحدث‭ ‬أيضا‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬مع‭ ‬المدافع‭ ‬الإيطالي‭ ‬المخضرم‭ ‬ليوناردو‭ ‬بونوتشي،‭ ‬المنضم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬الفريق،‭ ‬بعد‭ ‬أدائه‭ ‬الباهت‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬ضد‭ ‬هوفنهايم‭.‬


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