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صدارة مؤقتة لبرشلونة.. هل يحافظ عليها؟

9/28/2023 7:24:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ -
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭):
‬سيكون‭ ‬برشلونة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬صدارة‭ ‬مؤقتة‭ ‬الجمعة‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬إشبيلية‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬قبيل‭ ‬الموقعة‭ ‬القوية‭ ‬المرتقبة‭ ‬السبت‭ ‬بين‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬ومضيفه‭ ‬المتصدّر‭ ‬المفاجئ‭ ‬لـ«الليغا‮»‬‭ ‬نادي‭ ‬جيرونا‭.‬

ويسعى‭ ‬برشلونة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬عرقلة‭ ‬لسلسلة‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬في‭ ‬التعثّر‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬2‭-‬2‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬تشافي‭ ‬استهل‭ ‬موسمه‭ ‬بتعادل‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬خيتافي‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬ليحقق‭ ‬مذاك‭ ‬6‭ ‬انتصارات‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬منها‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفرمل‭ ‬مايوركا‭ ‬انطلاقته‭ ‬القوية‭.‬

وإذ‭ ‬يحتل‭ ‬برشلونة‭ ‬حالياً‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬17‭ ‬نقطة،‭ ‬يستضيف‭ ‬إشبيلية‭ ‬الذي‭ ‬استعاد‭ ‬توازنه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أيضاً‭ ‬منتشياً‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ألميريا‭ ‬5‭-‬1‭.‬

وحقّق‭ ‬إشبيلية‭ ‬الذي‭ ‬استهل‭ ‬موسمه‭ ‬بثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬خسارة‭ ‬مباراة‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الاوروبية‭ ‬بخلاف‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬توجه‭ ‬بالظفر‭ ‬بمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬فوزه‭ ‬الأوّل‭ ‬بعد‭ ‬تعادلين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬أمام‭ ‬لنس‭ ‬الفرنسي‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬ليعود‭ ‬ويسقط‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬أوساسونا‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ليغا‮»‬‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

ويحتل‭ ‬إشبيلية‭ ‬حالياً‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬علماً‭ ‬أنه‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭.‬

جيرونا‭ ‬الحصان‭ ‬الأسود؟‭ ‬

وإذ‭ ‬أن‭ ‬الأنظار‭ ‬ستبقى‭ ‬شاخصة‭ ‬صوب‭ ‬كاتالونيا،‭ ‬فإن‭ ‬الضوء‭ ‬سيكون‭ ‬باتجاه‭ ‬نادي‭ ‬جيرونا‭ ‬الذي‭ ‬أخذ‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬بغتة،‭ ‬واقتحم‭ ‬على‭ ‬حين‭ ‬غرّة‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬المسابقة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

هذا‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1930،‭ ‬بات‭ ‬متربعاً‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬الـ‮«‬ليغا‮»‬‭ ‬مع‭ ‬19‭ ‬نقطة،‭ ‬عقب‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬السادس‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬فياريال‭ ‬2‭-‬1‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وهو‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مراحل‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ويتقدّم‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الذي‭ ‬يواجهه‭ ‬السبت‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬جيرونا‭ ‬بات‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬توأمه‭ ‬الإنكليزي‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬تصاعده‭ ‬التدريجي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬منذ‭ ‬استحوذت‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬سيتي‮»‬‭ ‬الإماراتية‭ ‬على‭ ‬44 ‭,‬ 3‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬أسهمه‭.‬

وبعدما‭ ‬حلّ‭ ‬عاشراً‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬ترتيب‭ ‬له‭ ‬حينها،‭ ‬يسعى‭ ‬النادي‭ ‬ومدربه‭ ‬ميتشل،‭ ‬إلى‭ ‬الانتهاء‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأعلى‭ ‬من‭ ‬الترتيب‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ومعروف‭ ‬عن‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬المستجدّ‭ ‬أن‭ ‬مشجعيه‭ ‬يطلقون‭ ‬عليه‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬توزودوس‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬‮«‬العنيد‮»‬،‭ ‬بسبب‭ ‬مساعيه‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تكلّ‭ ‬ولا‭ ‬تملّ‭ ‬وتصميمه‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أهدافه‭ ‬وإن‭ ‬تأخرت،‭ ‬فهل‭ ‬يبقى‭ ‬جيرونا‭ ‬بالزخم‭ ‬نفسه‭ ‬ويسجّل‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬أمام‭ ‬رجال‭ ‬المدرّب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬ناديه؟وتلقى‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬ضربة‭ ‬جديدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬مع‭ ‬إصابة‭ ‬مدافعه‭ ‬الدولي‭ ‬النمسوي‭ ‬دافيد‭ ‬ألابا،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬معاناته‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬مع‭ ‬غياب‭ ‬البرازيلي‭ ‬إدير‭ ‬ميليتاو‭ ‬أيضاً‭.‬

وفي‭ ‬أبرز‭ ‬المباريات‭ ‬الأخرى،‭ ‬يستضيف‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬نادي‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬السبت،‭ ‬فيما‭ ‬يحلّ‭ ‬قادش‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬وفالنسيا‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬الأحد‭.‬

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