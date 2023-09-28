تغريم حارس مرمى هيرتا برلين 40 ألف يورو

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): قررت محكمة بالنمسا تغريم ماريوس جرسبيك حارس مرمى فريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم 40 ألف يورو (42.100 دولار) أمس الخميس بسبب مشاجرة خلال فترة إعداد ما قبل الموسم بمعسكر الفريق في البلاد.
واتهمت النيابة العامة في سالزبورج الحارس جرسبيك بإحداث أذى جسدي خطير أثناء مشاجرة مع رجل نمساوي في منتصف يوليو في مدينة تسيل أم زيه، نتج عنه كسر في فك الضحية وإصابات أخرى. وكان من الممكن أن يواجه جرسبيك عقوبة السجن خمس سنوات ولكنه أعرب عن ندمه في محكمة سالزبورج واعتذر للضحية، وقبل الرجل.
هذا جعل القاضي يحكم بغرامة مالية فقط. وهذا الحكم، الذي يمكن الطعن عليه يعني أن جرسبيك ليس لديه أي سجل إجرامي.
وذكرت تقارير سابقة أن جرسبيك وافق على دفع تعويض للضحية من أجل تفادي رفع دعوى مدنية ضده.
وأوقف هيرتا جرسبيك عقب الحادث، ولم يتضح بشكل فوري ماهي العواقب التي ستترتب على الحكم الصادر أمس الخميس.
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