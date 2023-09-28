تغريم حارس مرمى هيرتا برلين 40 ألف يورو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قررت‭ ‬محكمة‭ ‬بالنمسا‭ ‬تغريم‭ ‬ماريوس‭ ‬جرسبيك‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬فريق‭ ‬هيرتا‭ ‬برلين‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬42.100‭ ‬دولار‭) ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بسبب‭ ‬مشاجرة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬إعداد‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الموسم‭ ‬بمعسكر‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

واتهمت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬سالزبورج‭ ‬الحارس‭ ‬جرسبيك‭ ‬بإحداث‭ ‬أذى‭ ‬جسدي‭ ‬خطير‭ ‬أثناء‭ ‬مشاجرة‭ ‬مع‭ ‬رجل‭ ‬نمساوي‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تسيل‭ ‬أم‭ ‬زيه،‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬كسر‭ ‬في‭ ‬فك‭ ‬الضحية‭ ‬وإصابات‭ ‬أخرى‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬جرسبيك‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬ولكنه‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬ندمه‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬سالزبورج‭ ‬واعتذر‭ ‬للضحية،‭ ‬وقبل‭ ‬الرجل‭.‬

هذا‭ ‬جعل‭ ‬القاضي‭ ‬يحكم‭ ‬بغرامة‭ ‬مالية‭ ‬فقط‭. ‬وهذا‭ ‬الحكم،‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬الطعن‭ ‬عليه‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬جرسبيك‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬أي‭ ‬سجل‭ ‬إجرامي‭.‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬سابقة‭ ‬أن‭ ‬جرسبيك‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬تعويض‭ ‬للضحية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفادي‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬مدنية‭ ‬ضده‭.‬

وأوقف‭ ‬هيرتا‭ ‬جرسبيك‭ ‬عقب‭ ‬الحادث،‭ ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬ماهي‭ ‬العواقب‭ ‬التي‭ ‬ستترتب‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

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