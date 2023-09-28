Friday, 29 September 2023 06:17 GMT

تغريم حارس مرمى هيرتا برلين 40 ألف يورو

9/28/2023 7:24:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قررت‭ ‬محكمة‭ ‬بالنمسا‭ ‬تغريم‭ ‬ماريوس‭ ‬جرسبيك‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬فريق‭ ‬هيرتا‭ ‬برلين‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬42.100‭ ‬دولار‭) ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بسبب‭ ‬مشاجرة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬إعداد‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الموسم‭ ‬بمعسكر‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

واتهمت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬سالزبورج‭ ‬الحارس‭ ‬جرسبيك‭ ‬بإحداث‭ ‬أذى‭ ‬جسدي‭ ‬خطير‭ ‬أثناء‭ ‬مشاجرة‭ ‬مع‭ ‬رجل‭ ‬نمساوي‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تسيل‭ ‬أم‭ ‬زيه،‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬كسر‭ ‬في‭ ‬فك‭ ‬الضحية‭ ‬وإصابات‭ ‬أخرى‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬جرسبيك‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬ولكنه‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬ندمه‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬سالزبورج‭ ‬واعتذر‭ ‬للضحية،‭ ‬وقبل‭ ‬الرجل‭.‬

هذا‭ ‬جعل‭ ‬القاضي‭ ‬يحكم‭ ‬بغرامة‭ ‬مالية‭ ‬فقط‭. ‬وهذا‭ ‬الحكم،‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬الطعن‭ ‬عليه‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬جرسبيك‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬أي‭ ‬سجل‭ ‬إجرامي‭.‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬سابقة‭ ‬أن‭ ‬جرسبيك‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬تعويض‭ ‬للضحية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفادي‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬مدنية‭ ‬ضده‭.‬

وأوقف‭ ‬هيرتا‭ ‬جرسبيك‭ ‬عقب‭ ‬الحادث،‭ ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬ماهي‭ ‬العواقب‭ ‬التي‭ ‬ستترتب‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

‭ ‬

MENAFN28092023000055011008ID1107161151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث