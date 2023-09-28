الأديب الفرنسي اللبناني أمين معلوف أمينا دائما للأكاديمية الفرنسية

(MENAFN
- Al-Anbaa) انتخب الكاتب والأديب الفرنسي اللبناني أمين معلوف أمينا دائما للأكاديمية الفرنسية، خلفا لإيلين كارير دانكوس التي توفيت في أغسطس، في نتيجة متوقعة إثر منافسة مع صديقه الكاتب جان كريستوف روفان.
وفاز معلوف بهذا المركز بأغلبية 24 صوتا مقابل 8 لروفان، بحسب عضو في اللجنة الإدارية للأكاديمية الفرنسية.
والأمين الدائم للأكاديمية الفرنسية هو العضو الذي يدير هذه المؤسسة المدافعة عن اللغة الفرنسية وتطويرها. ولم يشغل هذا المنصب سوى 32 شخصا منذ سنة 1634.
وأمين معلوف (74 عاما) كاتب فرنسي من أصل لبناني، حائز جائزة غونكور عام 1993 عن روايته «Le Rocher de Tanios» («صخرة طانيوس»)، وكان مرشحا معلنا منذ فترة. وهو أحد وجوه الروايات التاريخية المستلهمة من الشرق، وركز في أعماله على مسألة تقارب الحضارات.
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