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الأديب الفرنسي اللبناني أمين معلوف أمينا دائما للأكاديمية الفرنسية

9/28/2023 7:23:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتخب الكاتب والأديب الفرنسي اللبناني أمين معلوف أمينا دائما للأكاديمية الفرنسية، خلفا لإيلين كارير دانكوس التي توفيت في أغسطس، في نتيجة متوقعة إثر منافسة مع صديقه الكاتب جان كريستوف روفان.
وفاز معلوف بهذا المركز بأغلبية 24 صوتا مقابل 8 لروفان، بحسب عضو في اللجنة الإدارية للأكاديمية الفرنسية.
والأمين الدائم للأكاديمية الفرنسية هو العضو الذي يدير هذه المؤسسة المدافعة عن اللغة الفرنسية وتطويرها. ولم يشغل هذا المنصب سوى 32 شخصا منذ سنة 1634.
وأمين معلوف (74 عاما) كاتب فرنسي من أصل لبناني، حائز جائزة غونكور عام 1993 عن روايته «Le Rocher de Tanios» («صخرة طانيوس»)، وكان مرشحا معلنا منذ فترة. وهو أحد وجوه الروايات التاريخية المستلهمة من الشرق، وركز في أعماله على مسألة تقارب الحضارات.

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