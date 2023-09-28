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عشرات حالات التسمم في زفاف بـالحويجة العراقية

9/28/2023 7:23:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) امتدت لعنة الأعراس في العراق إلى محافظة كركوك، حيث أصيب أكثر من 50 شخصا بينهم أطفال بحالة تسمم مساء أمس الأول بعد تناولهم طعاما فاسدا في حفلة عرس، بينما شيع العراق المزيد من ضحايا حريق العرس الذي وقع في الحمدانية التابعة لمحافظة نينوى المجاورة لكركوك. ووقعت حالة التسمم الجماعي خلال حفل الزفاف الذي كان يقام في بلدة الحويجة غربي مدينة كركوك المنتجة للنفط.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع» عن مدير عام صحة كركوك زياد خلف قوله إن دائرة صحة كركوك سجلت إصابة أكثر من 50 شخصا بحالة تسمم بسبب طعام فاسد قدم لهم في إحدى حفلات الأعراس.
وأضاف أن جميع حالات التسمم تحت السيطرة، واصفا حالات التسمم بأنها تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة. وأكد خلف أن جميع المصابين خضعوا إلى العلاج الطبي اللازم.
ويأتي الحادث الجديد فيما تستمر مشاعر الغضب والألم في معظم أنحاء العراق لاسيما محافظة نينوى، حيث شارك عشرات الأشخاص بقداس في قرقوش للصلاة على ضحايا الحريق الذي اندلع بقاعة للأعراس وقتل وأصيب فيه أكثر من 250 شخصا، فيما أوقفت القوات الأمنية 14 شخصا «بينهم 10 عمال وصاحب القاعة و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث»، وفق وزارة الداخلية.
وأجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة للمصابين جراء الحريق في مستشفيات في محافظة نينوى التي وصلها لـ «الوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم»، كما قام بتعزية أسر الضحايا في قرقوش، وفق مكتبه.
وفي أعقاب زيارته لمطرانية قرقوش، تعهد السوداني في بيان بـ «إنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليم».

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