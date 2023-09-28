7 مستهترين و7 مركبات في قبضة إسناد الجهراء

(MENAFN
- Al-Anbaa) منصور السلطان
داهمت حملة أمنية بإشراف وتوجيهات وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب، وقيادة مدير عام أمن الجهراء بالإنابة العميد صالح عقلة العازمي، تجمعاً لعدد من المستهترين في منطقة سعد العبدالله الذين عرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر وسببوا إزعاجا وخطرا على أهالي المنطقة، حيث أسفرت المداهمة عن ضبط 7 مستهترين وإحالتهم إلى نظارة المرور وضبط 7 سيارات رياضية ودفع رباعي وإحالتها لكراج حجز المرور وتحرير 16 مخالفة مرورية.
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