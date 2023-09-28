Friday, 29 September 2023 06:17 GMT

7 مستهترين و7 مركبات في قبضة إسناد الجهراء

9/28/2023 7:23:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
داهمت حملة أمنية بإشراف وتوجيهات وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب، وقيادة مدير عام أمن الجهراء بالإنابة العميد صالح عقلة العازمي، تجمعاً لعدد من المستهترين في منطقة سعد العبدالله الذين عرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر وسببوا إزعاجا وخطرا على أهالي المنطقة، حيث أسفرت المداهمة عن ضبط 7 مستهترين وإحالتهم إلى نظارة المرور وضبط 7 سيارات رياضية ودفع رباعي وإحالتها لكراج حجز المرور وتحرير 16 مخالفة مرورية.

MENAFN28092023000130011022ID1107161148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث