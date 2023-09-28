محمد القفاص انتهيت من في مثل هذا اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) سماح جمال
كشف المخرج محمد القفاص لـ «الأنباء» عن انتهائه من عملية المونتاج لمسلسله «في مثل هذا اليوم» الذي يشارك فيه يعقوب عبدالله، هبة الدري، عبدالله بهمن، روان المهدي، فهد باسم، أحمد النجار، روان العلي، شيما رحيمي، في الشرقاوي، طلال باسم، شهد عبدالله ومن إنتاج باسم عبدالأمير، وتأليف علي الدوحان.
وأشار القفاص إلى أن العمل من المقرر عرضه على محطة mbc و«منصة شاهد» مطلع أكتوبر المقبل.
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