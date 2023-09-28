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محمد القفاص انتهيت من في مثل هذا اليوم

9/28/2023 7:23:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سماح جمال
كشف المخرج محمد القفاص لـ «الأنباء» عن انتهائه من عملية المونتاج لمسلسله «في مثل هذا اليوم» الذي يشارك فيه يعقوب عبدالله، هبة الدري، عبدالله بهمن، روان المهدي، فهد باسم، أحمد النجار، روان العلي، شيما رحيمي، في الشرقاوي، طلال باسم، شهد عبدالله ومن إنتاج باسم عبدالأمير، وتأليف علي الدوحان.
وأشار القفاص إلى أن العمل من المقرر عرضه على محطة mbc و«منصة شاهد» مطلع أكتوبر المقبل.

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