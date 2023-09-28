بالفيديو حفل ميامي شريط ذكريات بأغان وحركات وحكايات

«الجابرية الحرة» احتفت بالفرقة بتجربة حية لم تشهدها المنطقة من قبل



ياسر العيلة

الموسيقى جعلتهم يرون ويسيرون ويفرحون، إذ أضاءت قلوبهم، عشقوها وعزفوها واكتشفوا آفاقا جديدة فيها ليصبحوا أهم فرقة غنائية في عالمنا العربي، ومن هذا المنطلق حرصت شركة «الجابرية الحرة» للإنتاج الفني على الاحتفاء بفرقة «ميامي» العريقة التي يحمل الجمهور الكثير من الذكريات الجميلة في نفوسهم من اعمالها الأيقونة بمعنى الكلمة من خلال تقديم «شو» غنائي موسيقي استعراضي على مدار خمسة أيام متتالية تنتهي 2 أكتوبر المقبل تحت عنوان «فيكم طرب» الذي يعد توليفة تجمع بين الغناء والاستعراض وأحدث تقنيات الإنتاج والديكورات المسرحية بمستوى عالمي.

يقام «الشو» بقاعة «أرينا الكويت» التي تضمن للجمهور تجربة فريدة ومثيرة في كل مرة، حيث ينطلق الفنانون في رحلاتهم الإبداعية ويقدمون أعمالا فنية تترك أثرا عميقا بنفوس المشاهدين من خلال هذه القاعة الكائنة في مجمع 360، والتي تعد واحدة من أشهر المرافق الفنية في الكويت والخليج.

وكان الموعد امس الأول «الأربعاء» مع عرض خاص حضره آلاف المشاهدين وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمشاهير الذين عاشوا تجربة حية لـ«شو» فني رائع، لم يقدم في عمل عربي في المنطقة من قبل، وفريق عمل يضم نخبة من الموهوبين والمتخصصين من الكويت وبريطانيا بقيادة المخرجين جاسم القامس ومريم الخترش، بالإضافة للتنظيم المميز الذي اعتدنا عليه في كل حفلات «الارينا».

وبالعودة للحفل، فقد تم تصميم المسرح الخاص به بشكل مختلف وجديد ليناسب هذا «الشو» المبهر، حيث صعد نجما «ميامي» خالد الرندي ومشعل ليلي، وغاب الضلع الثالث للفرقة طارق محمد، حيث استقبلهما الجمهور بحفاوة بالغة، وصاحبتهم أوركسترا كبيرة تضم عددا من اشهر العازفين بقيادة المايسترو خالد نوري، وعدد كبير من الاستعراضيين، وتم تقديم فقرات متنوعة بشكل جميل، وقبل كل اغنية كان يتحدث نجما الفرقة خالد ومشعل من خلال حوار مسجل تمت تجزئته الى فقرات، عن مشوار الفرقة وفكرة انشائها وأول اجر حصلوا عليه وكان 50 دينارا، كذلك تحدثوا عن سبب تسميتها بـ«ميامي» ومحاولة مشعل لتغيير اسم الفرقة لـ «الأنوار»، ولكن باقي الأعضاء رفضوا الاسم، كما تحدثوا عن شركة «بوزيد بون» التي تبنتهم وانتجت لهم اول البوماتهم، وعن الشاعر الغنائي الكبير احمد الشرقاوي الذي كانت اعماله معهم نقلة كبيرة في مشوارهم الفني، كما تطرق خالد ومشعل الى عشقهما للغناء والآلات الموسيقية من صغرهم، ايضا تحدثا عن دور اهلهما في دخولهما المجال الفني وعن زيارتهما لمصر وتقديمهما اعمالا باللهجة المصرية.

وذكرا تسجيل بعض أعمال الفرقة في الهند وأمور أخرى كثيرة من ذكرياتهما المليئة بالأحداث المثيرة، والتي استمتع بها الجمهور وصفق لهما مع كل «سالفة»، تحدثا عنها بسبب طريقة السرد الطريفة التي استخدمها خالد ومشعل في الحوار، وتخلل الحوار تقديم «ميامي» لعدد من اشهر اغانيهما، حيث تم تقديم كل اغنية على شكل «تابلوه» استعراضي بمتعة بصرية، بوجود الاستعراضيين الذين اضفوا اجواء من البهجة والفرح داخل القاعة برشاقة حركاتهم وجمال ازيائهم، وساعدهم في ذلك ديكور المسرح من اضاءة وصوت، فكلها عوامل ساعدت في خروج «الشو» بهذا الشكل الرائع، ويحسب ذلك بلا شك للمجهود الكبير الذي بذله الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «الجابرية الحرة» علي النصف والفريق المعاون له من الشباب المحترفين بالإضافة للمجهود الكبير لمدير اعمال الفرقة صالح العبدالسلام الذي ساهم بشكل كبير في نجاح الحفل.

وقدم نجوم «ميامي» خلال الحفل اشهر أعمالهم، منها «صبوحة، غرامك شيء عجيب، بيضة وسمرا، فيكم طرب، قاسي زماني، شلون انساك»، وأغنية «من لي غيرك» التي شهدت التعاون الأول بينهم وبين اعضاء فرقة الاخوة البحرينية، واغنية «عاشوا» والاغنية المصرية «حبيبي قالي» وبعدها اغنية «ياعمري انا»، واختتموا الحفل بـ«يا حلوكم» ليسدل الستار على حدث غنائي لم يشهده الجمهور من قبل.