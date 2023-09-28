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نجاح سلام وداعا

9/28/2023 7:23:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب - بولين فاضل
رحلت عن عالمنا أمس «الخميس» الفنانة الكبيرة نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عاما. وكانت ابنتها سمر سلمان العطافي أعلنت خبر الوفاة من خلال حسابها على «فيسبوك»، حيث كتبت: «وانتهى المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله».
ولدت نجاح سلام في بيروت عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفي عام 1948 صحبها والدها الملحن محيي الدين سلام إلى القاهرة، وهى الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.
ومنحت الراحلة الجنسية المصرية وأطلق عليها لقب «عاشقة مصر» لما قدمته من أغنيات وطنية لمصر، كذلك كرمها الرئيس اللبناني الراحل الياس الهراوي بمنحها وسام الاستحقاق برتبة فارس.
وعام 1949 سجلت أولى أغانيها وهي «حول يا غنام»، وأغنية «يا جارحة قلبي»، وبعدها انطلقت في مسيرتها الفنية، واشتهرت أغانيها في معظم البلاد العربية، وعرفت بأدائها للابتهالات الدينية، ومن أشهر أعمالها «يا أغلى اسم في الوجود يا مصر» التي لاتزال تردد حتى الآن في احتفالات مصر الوطنية.
ومن الأفلام السينمائية التي شاركت فيها سلام: «على كيفك، ابن ذوات، الدنيا لما تضحك، دستة مناديل، السعد وعد، الكمساريات الفاتنات، اللحن الأول، مرحبا أيها الحب».
رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام يرثي الراحلة نجاح
رثى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق تمام سلام الفنانة الكبيرة نجاح سلام، قائلا «رحم الله الفنانة الكبيرة نجاح سلام.. مع وفاتها انطوت صفحة من تاريخ الفن والغناء في عالمنا العربي. تألقت وبرق نجمها في مرحلة غنية بالفن والفنانين الكبار، أمثال عبدالوهاب وأم كلثوم وأسمهان وفريد الأطرش وصباح ووديع الصافي وغيرهم ممن تركوا بصمات بل وتراثا غنيا تراكم كنزا ثمينا في عالم الفن والغناء على مدى عقود عديدة. نحن آل سلام نعتز ونفتخر بما حققته نجاح بين أقرانها في سنوات العز والعنفوان والتألق العربي، نجمة مضيئة في هذا الزمن الرديء ذوت، ولكن نورها سيبقى بريقا مشعا في تاريخ الفن والغناء العربي الأصيل. تغمد الله الفقيدة برحمتها».
نجاح سلام والكويت
ارتبطت نجاح سلام بالكويت وشعبها فترة طويلة من حياتها، لاسيما ان ابنتها «ريم» كانت تقيم بشكل دائم في الديرة مع زوجها، وكانت تأتي لزيارتها مرات عديدة، كما أنها قدمت مجموعة أغنيات باللهجة الكويتية، مسجلة في تلفزيون الكويت والإذاعة الكويتية.
وفي احد اللقاءات الإعلامية معها، قالت سلام: في الكويت تعرفت على شعب عربي يتسم بالكرم والأصالة، لناحية العادات والتقاليد، كما أن اللهجة الكويتية فتحت أمامي آفاقا جيدة لأنها تتميز بتعابيرها الجميلة، وأضافت إلى مسيرتي الفنية.
التشييع اليوم في بيروت والعزاء السبت والأحد
أعلنت أسرة الفنانة الراحلة نجاح سلام، في بيان لها، انه سيشيع ويوارى جسدها الثرى اليوم بعد صلاة «الجمعة» في بيروت، بمسجد الخاشقجي، وتستقبل أسرتها العزاء يومي السبت والأحد.

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