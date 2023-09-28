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أسعار النفط ترتفع في ظل تراجع المخزونات الأميركية

9/28/2023 7:23:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار النفط في تعاملات أمس الخميس، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في 2023 في الجلسة السابقة، إذ تفاقمت المخاوف من شح الإمدادات العالمية في ظل الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأميركية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.66% ما يعادل 64 سنتا إلى 97.19 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.66% ما يعادل 61 سنتا إلى 94.29 دولارا، نقلا عن وكالة «رويترز».
وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، وهو انخفاض يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.
جاء ذلك في أعقاب تخفيضات إنتاج بلغت 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام من السعودية وروسيا.
وقفزت أسعار النفط 3% يوم الأربعاء الماضي إلى أعلى مستوى عند التسوية في 2023 بعد أن أثار انخفاض حاد في مخزونات الخام الأميركية مخاوف من شح الإمدادات العالمية.

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